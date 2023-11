Frusta da cucina in offerta da Zara Home a soli €7,99

Gli accessori per la cucina sono di moda, tanto che in tutti i negozi di casalinghi è possibile trovarne una grande varietà, tutti con una funzione specifica e in molti casi con un tocco di stile molto particolare che li rende un altro elemento decorativo. Oggi vi mostriamo la frusta da cucina di Zara Home.

La usate da sempre, ma ora potete farlo con un’estetica spettacolare e una funzionalità migliorata… e a un prezzo incredibile! Da Zara Home potete trovare un’ampia sezione di cucine con praticamente tutto ciò di cui potreste avere bisogno, dai tessuti agli accessori, alle stoviglie, ai bicchieri etc.

Il negozio galiziano, che appartiene al gruppo Inditex, si posiziona come uno dei più importanti negozi di articoli per la casa e la decorazione a livello internazionale.

La frusta da cucina di Zara Home

La classica frusta che probabilmente utilizzate da anni per sbattere le uova arriva da Zara Home in versione completamente rinnovata e migliorata: questa frusta è realizzata in acciaio inox e silicone con asta in legno d’acacia, un’estetica molto accattivante che vi dà quel plus così ricercato quando acquistate un qualsiasi accessorio. Il prezzo di questa frusta è di soli 7,99 euro, un ottimo affare visto che potrete usarla per molti anni se ne avrete cura.

Di tanto in tanto utilizzate dell’olio vegetale per mantenerla nelle migliori condizioni. Si raccomanda di lavarla sempre a mano, poiché la parte del manico potrebbe danneggiarsi in lavastoviglie. L’ideale sarebbe asciugare il manico subito dopo il lavaggio, in modo che l’umidità non lo danneggi.

La frusta misura 6,44 x 33 x 6,44 cm e pesa solo 56 g, dunque ha delle misure molto pratiche per poter essere disposta nella vostra cucina. Non c’è dubbio che la frusta di Zara Home sia un punto di forza che vale la pena avere in cucina.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!

4.5/5 - (4 votes)