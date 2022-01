Froome e i vermi criminali

Non era normale che Chris Froome, con quattro Tour, due Vuelta e un Giro alle spalle, arrivasse a Parigi il 18 luglio, 4 ore e 12 minuti dietro Tadej Pogacar con un anonimo 133° posto assoluto. E nemmeno che non fosse stato visto o in fuga; mai nelle posizioni distinte del plotone. Il miglior risultato è il 72° posto ottenuto nella 15° tappa, quella arrivata ad Andorra.

Al Tour, per essere stato il pilota che aveva ottenuto quattro vittorie e l’unico che finora aspira alla quinta vittoria della Antico, Merckx, Hinault e Indurain, ha catturato le immagini della televisione molti giorni. Ma era sempre lo stesso scatto, in cui si vedeva Froome abbandonare la prima rampa o l’accelerazione criminale nel branco.

Era normale che un intero campione del test soffrisse così tanto? Com’era possibile che questo ciclista che aveva dominato la Francia fosse così cattivo? Non ha mai parlato di ritiro e non ha nemmeno cercato una scusa per la grave caduta subita nel 2019 in allenamento durante il Dauphiné Critérium, gara che ha vinto tre volte. A luglio frequentava la stampa e di tanto in tanto parlava di “problemi intestinali”. Ma nient’altro. Non era un corridore in cerca di scuse per difendere un livello di ciclismo così debole.

Ora è noto. C’era una ragione patologica per il suo scarso rendimento: i vermi, i parassiti che si muovevano attraverso il suo intestino. Froome ha subito quest’anno gli effetti dannosi della schistosomiasi, una malattia parassitaria comune nell’Africa subsahariana, arrivata in America nella tratta degli schiavi, che colpisce 200 milioni di persone e uccide 200.000 infetti ogni anno. Tuttavia è in cura, al punto che il ciclista inglese ha già superato la malattia.

Impey insegue Froome! ‘Sto mettendo pressione’! Chris – che è rimasto calmo nel deserto – non è rimasto impressionato e si è limitato a ridere, come ha fatto per tutto il percorso da Arad a Masada. Guarda il video completo: https://t.co/RRWXpE0Sc8@IsraeleTurismo #Visita Israele pic.twitter.com/q3aBY4tgI8 — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) 14 novembre 2021

“Froome l’intero Tour è stato bloccato a causa dei parassiti. Ci ha detto che era il suo Tour più difficile e che stava spendendo molte più energie di quelle che aveva giocato prima. Non era normale”, spiega al portale ‘Cyclingnews’ Silvano Adams, proprietario del team Israel Up-Nation, che guida Froome, e che è un miliardario pazzo di biciclette.

Questi ultimi giorni Froome ei suoi compagni di squadra hanno promosso il ciclismo per Israele. Lì il corridore britannico, che aveva già sofferto della malattia all’inizio dell’ultimo decennio e che avrebbe potuto prenderla bevendo acqua durante una delle sue visite regolari in Kenya (dove è nato) o in Sud Africa (dove ha vissuto) , ha solo ammesso che questa malattia parassitaria “potrebbe essere la fonte dei miei problemi intestinali durante il Tour”.

“Alla fine di questa stagione Chris iniziò a sentirsi molto meglio, in coincidenza con i test negativi per la schistosomiasi, e le sue prestazioni migliorarono visibilmente. Era molto felice di aver aiutato il suo partner canadese Michele Boschi qualificarsi nono in Milan-Torino, ed è ancora molto contento perché pensa che il ‘vecchio’ Froome tornerà”, aggiunge adamo.

La vecchia’ Froome È quello che si rifiuta di scendere dalla bici, quello che non si è nascosto quando ha tagliato il traguardo del Tour molto più indietro di quanto ci si potesse aspettare e quello che ha firmato una stagione ciclistica che è già un complimento definire discreta . Ed è anche il Froome chi non rinuncia al sogno di un nuovo Tour, traguardo classificato come epico, missione praticamente impossibile con i 37 anni che farà a luglio e davanti a un esercito di giovani manifestanti guidato da Pogacar.

“Ora voglio solo cercare di essere lo stesso di prima. Questo è il mio obiettivo per il prossimo anno. Voglio essere di nuovo competitivo perché non sono stato nella mia posizione nel 2021. Ho aiutato la squadra. Ma non lo è stato al mio livello”, sottolinea. Froome al portale ‘Velonews’. Finora ha già sconfitto i vermi criminali.