Fresquito, a coste incrociato e midi: il vestito di Mango Outlet da non perdere subito

Il punto a coste è un punto denso, una interessante variante del punto elastico che ha il vantaggio di non arrotolarsi sul corpo. A prima vista può persino confondersi con il punto liscio o il maglione, ed è un’alternativa attraente da scegliere in questi giorni. Perfettamente adattabile a ogni tipo di situazione, è l’abito di Mango outlet che devi assolutamente prendere.

È perfetto per le tue uscite e anche per le riunioni. E alle caratteristiche che descriveremo presto devi aggiungere che è disponibile solo a 17,99 euro, la metà esatta di quello che costava al momento del lancio. In altre parole, con il prezzo attuale risparmi il 50% del prezzo originale, grazie ai saldi che sono già su tutti i siti web.

L’abito di Mango Outlet che devi assolutamente prendere

Dettagli che fanno la differenza

Questo capo si distingue dagli altri simili per la combinazione di tessuto misto cotone e lino, il design lungo e il punto medio. È importante notare anche lo stile aderente, il collo a V, le spalline sottili e l’assenza della fodera interna che hanno la maggior parte degli abiti. Inoltre, le finiture sono di alta qualità e confortevoli, e la chiusura con bottoni si trova sul davanti facilitandone l’utilizzo.

Disponibile in diverse taglie, dalla XXS alla XXL, Mango consiglia di scegliere una taglia in più rispetto a quella solitamente indossata. Questo è qualcosa da tenere presente quando si sceglie la taglia e si acquista.

Ricordate che si tratta di un abito di taglia piccola quindi consigliano, in caso di dubbio, di scegliere una taglia in più rispetto a quella solitamente scelta. In questo modo ti starà sempre meglio e sarà più aderente.

Materiali di prima qualità

Il prodotto in questione è realizzato con un’esclusiva miscela composta dal 56% di cotone, 17% di lino, 16% di poliestere e 11% di viscosa. Ciò lo rende piacevole al tatto e gli conferisce un fantastico cadere che segna le curve ma evita anche di arrotolarsi o restringersi.

Quanto costa la spedizione?

Abbiamo già visto che si tratta di un abito in offerta e che ha un prezzo eccezionale di soli 17,99 euro. Inoltre, devi tenere presente che il costo di spedizione di questo articolo è di 3,95 euro. Tuttavia, se effettui un acquisto superiore a 30 euro, potrai ricevere il tuo pacchetto a casa gratuitamente. Una buona opportunità per aggiungere altri capi d’abbigliamento. Non perderti questa occasione e ottieni uno dei migliori abiti della stagione.

4/5 - (4 votes)