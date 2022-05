Fox guadagna 283 milioni di dollari nel trimestre, il 50% in meno rispetto a un anno fa

Fox Corporationuna delle più grandi società di media negli Stati Uniti, ha chiuso primo trimestre fiscale 2022terza parte della società, con utile netto attribuibile di $ 283 milioniil 50% in meno rispetto agli stessi tre mesi del 2021.

Come riportato da Fox, i ricavi sono aumentati del 7,5% tra gennaio e marzo, salendo a 3.455 milioni di dollari. Per segmenti di attività, reddito da esso reti televisive via cavo erano i più importanti, aumentando del 7,6% a 1.583 milioni; d’altra parte, il area di produzione audiovisiva fatturati 1.820 milioni, il 7,4% in più.

Allo stesso modo, il spese operative dell’azienda della famiglia Murdoch sono stati 2.164 milioni di dollari nel trimestre, il 14,8% in più rispetto a un anno fa.

In tutti i primi tre trimestri del suo anno fiscale, Fox Corporation ha registrato un utile netto attribuito di 899 milioni, il 52,6% in meno, mentre la fatturazione ha registrato un aumento del 9%, a 10.941 milioni.

“I risultati del terzo trimestre di Fox dimostrano ancora una volta la nostra capacità di fornire una forte crescita dei ricavi su base sostenuta e coerente”, ha affermato il presidente e CEO dell’azienda, Lachlan Murdock.