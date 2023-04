Foto World Press: questo scatto della guerra in Ucraina è stato eletto come foto dell’anno

Il fotografo Evgeniy Maloletka ha vinto, giovedì 20 aprile, il primo premio del World Press Photo per il suo ormai celebre scatto di una donna incinta evacuata da un ospedale, bombardato dall’esercito russo a Mariupol in Ucraina, datato 9 marzo 2022.

.@AP photographer Evgeniy Maloletka won the World Press Photo of the Year award for his harrowing image of a wounded pregnant woman being carried through the shattered grounds of a maternity hospital in the Ukrainian city of Mariupol. She later died. https://t.co/9CHJvfG8uy

— The Associated Press (@AP) April 20, 2023

Il dramma di Iryna Kalinina, il volto della guerra in Ucraina

Il volto pallido e ferito, Iryna Kalinina toccava il basso ventre mentre veniva evacuata dalla maternità devastata di Mariupol. L’immagine, scattata da Evgeniy Maloletka dell’Associated Press (AP), “cattura l’assurdità e l’orrore della guerra” e “mette in luce l’assassinio delle future generazioni di ucraini”, ha dichiarato la giuria del più prestigioso concorso di fotogiornalismo.

Accanto alla giovane donna, cinque uomini la portano, illustrando con questo scatto le difficoltà sia fisiche che psicologiche di una guerra estenuante e violenta. Dietro di loro, si può intravedere brevemente l’estensione dei danni materiali del bombardamento.

Il bambino che portava, chiamato “Miron”, che prendeva il nome dalla parola “pace”, è morto nato a seguito del raid aereo russo, quasi due settimane dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Mezz’ora dopo, sua madre, appena 32 anni, moriva a sua volta.

Mariupol, città martire

Evgeniy Maloletka, il fotografo di origine ucraina, è stato uno dei pochi fotografi a documentare l’assedio, raccontando di aver guidato fino all’ospedale subito dopo che un proiettile lo aveva colpito e di aver visto dei soccorritori volontari trasportare una donna su una barella.

“Per me, questa immagine è l’immagine che voglio dimenticare. Ma non potevo”, ha testimoniato in un video trasmesso sul sito web del World Press Photo. “Spero che tutto il lavoro che abbiamo fatto aiuterà in qualche modo le persone a capire. Forse sarà utilizzato in un caso contro i crimini di guerra russi”, ha aggiunto.

Simbolo della resistenza ucraina, la città portuale di Mariupol, nel sud-est dell’Ucraina, è stata assediata e bombardata per lunghe settimane dalle forze russe all’inizio dell’invasione. Il raid contro l’ospedale del 9 marzo 2022, che ha causato tre morti e circa 17 feriti, aveva immediatamente suscitato condanne in tutto il mondo.

Ramon van Flymen / ANP / AFP

Mariupol è infine caduta nel maggio 2022 dopo una strenua resistenza. Secondo Kiev, è stata distrutta al 90% e almeno 20.000 persone vi sono morte. L’Unione europea aveva definito l’assedio un “crimine di guerra di grande rilievo”. La città è ancora oggi sotto l’occupazione russa.

Parole di esperti e giornalisti italiani

Valerio Gualerzi, giornalista e corrispondente di guerra per il quotidiano italiano La Repubblica, ha commentato: “La foto di Maloletka è diventata il simbolo della sofferenza e della resistenza del popolo ucraino e testimonia l’irrazionalità e la brutalità del conflitto.”

Marianna Giusti, fotoreporter italiana ed esperta di fotogiornalismo, ha affermato: “Lo scatto di Maloletka va oltre la semplice documentazione degli eventi, ma riesce a trasmettere l’essenza della tragedia umana che sta vivendo l’Ucraina.”

Stefano Montefiori, giornalista e corrispondente del Corriere della Sera, ha sottolineato: “La foto premiata al World Press Photo rimarrà nella storia come un monito contro i crimini di guerra e la violenza indiscriminata sui civili in Ucraina.”

