Forte volatilità e ribassi per l’Ibex 35 e l’Europa dopo l’ultimo crollo di Wall Street

La volatilità e le cadute hanno preso il sopravvento sullo Ibex questo lunedì, un giorno semi-festivo in Spagna. La selettiva spagnola ha aperto con tagli eccezionali che sono stati ridotti rapidamente. Un’ora dopo l’apertura è sceso del 2% e ora sta moderando i ribassi all’1% (8.470 punti). Come di solito accade nei giorni festivi, con meno volumi, la speculazione ha preso il sopravvento sul nostro indice e le oscillazioni ne stanno segnando l’evoluzione oggi.

All’interno del selettivo, cade Siemens Gamesa (dopo le previsioni di taglio del suo partner nel settore Vestas), a seguire Fluidra, Inditex, Indra o ArcelorMittal. A un certo punto della seduta molti di questi titoli sono addirittura scesi del 5% o del 6%, mentre ora si stanno calmando. Sul lato positivo dello Ibex compaiono solo cinque valori, con Meliá in testa.

Anche il resto degli indici europei optare per tagli molto forti in questo momento. Il Cac rimane più del 2% e il Dax intorno a quella percentuale. Il Ftse MIB italiano affonda del 3,6%. Il Ftse 100 resta chiuso per ferie.

tutto questo dopo Il crollo di Wall Street di venerdìquando il Nasdaq ha perso oltre il 4% e ha chiuso il suo mese peggiore dal 2008, e mentre gli investitori rimangono soprattutto banche centrali pendenti. Mercoledì, la tanto attesa decisione del Riserva Federale (Fed)e giovedì sarà la volta del Banca d’Inghilterra e anche, sebbene meno importante, Norges Bank.

Le decisioni delle organizzazioni – la Fed dovrebbe alzare i tassi di 50 punti base ma soprattutto interessa e preoccupa quanto può dire sui suoi piani futuri – senza dubbio Saranno determinanti per l’evoluzione dei mercati azionari nei prossimi giorni.

Durante queste sessioni, saranno annunciati i dati macro rilevanti e anche i risultati aziendali. Al momento, questo lunedì il PMI manifatturiero di aprile in Europa (il PMI spagnolo è sceso a 53,3 da 54,2, inferiore alle attese) e negli Stati Uniti. In Asia, nel fine settimana sono stati annunciati i PMI cinesi, che sono scesi “sostanzialmente” ad aprile, come sottolineano gli esperti di Danske Bank.

Il Il mese scorso il PMI manifatturiero cinese è sceso dal 49.5 al 47.4 e i servizi dal 48.4 al 41.9, quest’ultimo è il più basso da febbraio 2020. L’ufficio statistico ha affermato che il calo riflette sia la minore domanda che l’offerta. Sia gli ordini interni che quelli all’esportazione sono diminuiti drasticamente. Lo yuan si è fortemente indebolito sulle cifre.

In Giappone, il PMI manifatturiero pubblicato questa mattina è salito a 53,5 da 53,4superiore al previsto.

USA MOSTRA IL SOSTEGNO PER L’UCRAINA

Gli Stati Uniti hanno fatto un altro passo questo fine settimana per quanto riguarda il loro ruolo nella guerra in Ucraina e hanno riaffermato il loro sostegno a Zelensky mano nella mano con Nancy Pelosi.

La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti si è recata di sorpresa a Kiev, dove sabato ha incontrato il presidente dell’Ucraina e gli ha detto che “la sua lotta è una lotta per tutti”. Pelosi, secondo in linea di successione alla presidenza degli Stati Uniti, diventa così il funzionario statunitense di grado più alto a recarsi nel paese dall’invasione russa.

Intanto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha chiarito che sanzioni contro la Russia sorgeranno solo dopo il completo ritiro delle loro truppe dal territorio ucraino, compresa la regione del Donbas e la Crimea. La Germania vuole porre fine alla sua dipendenza dal petrolio russo alla fine dell’estate, secondo l’ultimo rapporto sulla sicurezza energetica del Ministero dell’Economia pubblicato domenica e raccolto da “Bloomberg”. Il governo ha già accettato un embargo dell’UE sul carbone russo e prevede di essere indipendente dal gas russo entro la metà del 2024.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0549 dollari (+0,08%). Il petrolio scende dello 0,8%. Il Brent si attesta a $ 106,20 e il Texas occidentale a $ 103,89.

Il Pregato in calo dell’1,3% a $ 1.886 e l’argento è sceso dell’1,62% a $ 22,71.

Il bitcoin in rialzo del 3,11% ($ 39.020) e ethreum in rialzo del 3,5% ($ 2.863).

Il rendimento dell’obbligazione americana a 10 anni sale al 2,942%.