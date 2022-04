Forte rimbalzo del petrolio alimentato dalla riapertura di Shanghai e dall’allarme OPEC

Questi sono ancora tempi di grande instabilità per l”oro nero’. I prezzi del petrolio stanno registrando un forte rimbalzo dopo le sensibili battute d’arresto registrate questo lunedì. Dietro questo progresso ci sono due fattori: allentamento dei lockdown a causa del Covid-19 nella metropoli cinese di Shanghai Y l’avvertimento dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) che non sarà possibile sostituire il petrolio russo.

In questo contesto, sia la canna di ovest Texas Intermedio come il barile di Brent salgono di circa il 6%. Il greggio statunitense è salito del 6,84% e viene scambiato a $ 100,74, mentre il petrolio di riferimento in Europa è in rialzo del 6,42% e viene scambiato a circa $ 104,80.

Shanghai comunicato nelle ultime ore che più di 7.000 unità abitative classificate come “zone a basso rischio” dopo aver segnalato l’assenza di nuove infezioni per due settimane e alcuni territori stanno iniziando la riduzione dell’escalation.

Va ricordato che la Cina è il Paese che importa più petrolio al mondo e l’area di Shanghai, secondo Lipow Oil Associates, ne consuma circa 4% del greggio del colosso asiatico. “La diffusione del Covid in Cina è l’elemento che più colpisce il mercato. Se si diffonderà in tutto il paese e si tradurrà in un numero significativo di blocchi, l’impatto sui mercati petroliferi potrebbe essere sostanziale”, ha affermato lunedì Andy Lipow, presidente della società di consulenza.

D’altra parte, il OPEC ha avvertito questo lunedì che le sanzioni contro il greggio russo potrebbe innescare una delle peggiori crisi di approvvigionamento di petrolio della storia. “Potremmo potenzialmente vedere la perdita di più di sette milioni di barili al giorno di petrolio russo e altre esportazioni di distillati, a seguito di sanzioni attuali e future o altre azioni volontarie”, ha affermato il Segretario Generale dell’OPEC, Maometto Barkindoil quale ha evidenziato che “tenendo conto delle attuali prospettive della domanda, sarebbe quasi impossibile sostituire una perdita di volume di questa entità”.

Allo stesso modo, l’OPEC ha rivisto al ribasso questo martedì prevedere una crescita anno su anno della domanda mondiale di petroliocitando l’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina come una delle ragioni principali del taglio dal 4,29% al 3,79% che ora stimano.

ANALISI TECNICO

L”oro nero’ è sceso di circa il 30% dai massimi di marzo. Il continuo ribasso delle ultime settimane colloca il future sul greggio del Texas occidentale molto vicino al supporto conferito dai minimi di marzo a 93,55$.

“Ciò significa che a brevissimo termine si apre per noi una finestra di trading sul lato lungo (rialzista) ai livelli attuali con uno stop loss a prezzi di chiusura inferiori ai minimi sopra menzionati”, spiega. José Maria Rodriguezanalista di borsa.

“La perforazione dei minimi di marzo sarebbe una chiara perdita di ‘momentum’ o velocità di crociera del prezzo del petrolio. Sopra, sul lato della resistenza, la più importante in questo momento (e anche se molto lontana dai prezzi attuali) ce l’abbiamo dentro massimi di fine marzo a $ 116,60aggiunge Rodriguez.