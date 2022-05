Forte ribasso su Wall Street con focus su inflazione, Cina e guerra

Wall Street registra forti cali vicini al 2% con l’attenzione incentrata sul Dati sull’inflazione negli Stati Unitiche sarà pubblicato mercoledì, blocchi in Cina, che minacciano la catena di approvvigionamento globale; e il guerra in ucrainache continua a esercitare pressioni sullo scenario geopolitico e sul prezzo delle materie prime.

Gli indici di New York hanno chiuso il loro quinta settimana consecutiva perdentecosa che non accadeva dal 2011. L’S&P 500 e il Nasdaq hanno segnato minimi annuali nei prezzi di chiusura.

Gli investitori aspettano il dati sull’inflazione negli Stati Uniti per il mese di aprile per valutare se vi sia finalmente un rallentamento nel tasso di aumento dell’IPC. “Se le previsioni si avverano e il tasso di crescita anno su anno si modera, è fattibile I mercati obbligazionari e azionari occidentali reagiscono positivamentequalcosa che aiuterà anche il alto livello di ipervenduto mostrato da molti titoli e indici principali“, spiegano da Link Securities.

In ogni caso, “sia la guerra in Ucraina che il lockdown in Cina, prodotto della strategia ‘covid-zero’, Sono due fattori chiaramente inflazionistici.che impediranno a questa variabile di moderare il proprio comportamento nella misura che sarebbe auspicabile, almeno nei prossimi mesi”, argomentano.

Questi esperti aggiungono che il ritiro degli stimoli monetari dalle banche centrali a causa dell’elevata inflazione “indurisce senza dubbio le condizioni di finanziamento e, con tutta certezza, provocherà un significativo rallentamento della crescita economica mondiale“, motivo che spiega il comportamento negativo dei mercati azionari fino ad oggi.

A suo avviso, “la domanda e• se le banche centrali saranno o meno in grado di prevenire un “atterraggio duro” delle economie mondialiun fatto che, se non raggiunto, potrebbe causare nel medio termine l’ingresso in recessione di alcune delle principali economie sviluppate”, il principale timore del mercato.

GUERRA IN UCRAINA E LOCKDOWN IN CINA

Sulla guerra in Ucraina, Il presidente russo Vladimir Putin, lunedì ha difeso l’invasione dell’Ucraina e ha affermato che è stata una decisione “corretta” di Mosca. Da parte loro, il Paesi del G7 hanno annunciato che taglieranno le importazioni di petrolio e gas russi, sebbene il Unione europea non è stato in grado di accettare un embargo completo sul petrolio russo, a causa dell’opposizione di Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Un altro fattore negativo per il mercato è il debolezza economica in Cina a causa di massicci blocchi, che potrebbero durare per tutto il mese di maggio. Il porto di Shanghai opera al 25% della sua capacità e le esportazioni sono crollate rispetto a marzo, il che significa ulteriori problemi per le industrie dei paesi sviluppati e una maggiore inflazione.

Da parte sua, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha commentato che “coloro che hanno una visione pessimistica delle prospettive economiche globali hanno solide basi per le loro argomentazioni“. A suo avviso, “è probabile che i tassi di interesse aumentino abbastanza da causare un rallentamento economico globale”.

Il barile di greggio Texas occidentale in calo del 2,02% ($ 107,55) e del barile Brent rende l’1,86% ($ 110,30), mentre il Euro si deprezza dello 0,06% ($ 1,0544). Oltre al oncia d’oro scende dello 0,75% ($ 1.868). Infine, il bitcoin 4,25% ($ 33.123) è rimasto; e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni si rilassa al 3,12%.