Follia per le idropulitrici Lidl e le loro molteplici funzioni: ecco le 3 migliori

Le idropulitrici sono una fantastica opzione per la pulizia di determinati spazi, soprattutto quelli che accumulano molta sporcizia e richiedono un grande lavoro per tornare ad essere completamente puliti. Fortunatamente, questo può essere ottenuto senza sforzo con queste macchine. Oggi ti mostriamo le migliori idropulitrici di Lidl, che hanno scatenato un vero e proprio delirio grazie alla loro eccellente funzionalità e a prezzi che valgono davvero la pena… affrettati che volano via!

Lidl offre sempre nei suoi punti vendita un’ampia varietà di opzioni per la pulizia degli spazi, sia interni che esterni, che si tratti di prodotti per la pulizia, accessori, elettrodomestici o qualsiasi tipo di apparecchio utile a tale scopo. La catena tedesca ha successo con la sua proposta, sempre basata su prodotti di qualità al miglior prezzo, e in Italia ha già superato i 600 punti vendita.

Le migliori idropulitrici di Lidl

Idropulitrice 1800 W

Con una potenza di 1800 W, questa idropulitrice è ideale per terrazze, facciate o veicoli, tra gli altri, con un getto variabile a ventaglio e un ugello turbo effetto fresatrice. Ha caratteristiche come serbatoio di detergente integrato da 600 ml con miscelazione automatica, impugnatura ergonomica a pistola, blocco di sicurezza per evitare l’uso da parte dei bambini, cambio semplice dell’ugello, sistema automatico di avviamento, arresto a basso consumo, facile da trasportare, tubo ad alta pressione di 7 m e supporti per cavo e accessori. Attualmente ha un prezzo di 99,99€.

Nel kit di vendita sono inclusi 1 impugnatura a pistola, 1 lancia, 1 ugello a pressione variabile, 1 ugello turbo effetto fresatrice, 1 ago per pulire gli ugelli, 1 connettore rapido, 1 accessorio per filtraggio, tubo ad alta pressione di 7 m e 1 flacone con detergente liquido (500 ml).

Idropulitrice Anti-Twist

In questo caso si tratta di un’idropulitrice con tubo ad alta pressione che dispone di sistema Anti-Twist e offre inoltre 3 opzioni di utilizzo diverse: ugello turbo effetto fresatrice, getto variabile a ventaglio e prodotto per la pulizia. Catalogata da Lidl come ‘Prodotto stella’, ha un prezzo di 99,99€ e include accessori interessanti come ugello a pressione variabile, lancia, impugnatura a pistola, ugello turbo effetto fresatrice, ago per pulire gli ugelli, connettore rapido, tubo ad alta pressione di 7 m, flacone con detergente liquido e accessorio per filtraggio. Il serbatoio ha una capacità di 600 ml, e il cavo una lunghezza di 150 cm.

Idropulitrice

L’ultima delle migliori idropulitrici di Lidl attualmente disponibili nel supermercato tedesco è questa meraviglia che ha una capacità di portata massima di 500 litri/ora e che dispone di ruote grandi e maniglia estraibile per un trasporto comodo. Il kit di vendita include impugnatura, lancia, 2 ugelli, ago per pulire gli ugelli, spazzola per la pulizia, 2 connettori, tubo ad alta pressione di 10 m e flacone con detergente liquido da 500 ml. Ha una potenza di 2400 W. Ha un prezzo di 124,99€.

