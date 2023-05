Follia per la tenda dell’outlet di Ikea che ti serve per questo estate nella tua casa

Follia per la tenda dell’outlet di Ikea che ti serve per questo...

Gli estori svolgono un ruolo fondamentale all’interno della casa, sia in termini decorativi che funzionali. Infatti, è indispensabile coprire le finestre ogni volta che lo si desidera per filtrare la luce naturale e impedire lo sguardo indiscreto degli estranei. Oggi ti presentiamo un estore Ikea in saldo che sta spopolando grazie alle incredibili caratteristiche che lo distinguono da qualsiasi altro estore sul mercato e lo rendono un must-have per la tua casa. Scopri con noi di cosa si tratta!

Il catalogo di Ikea offre una vasta gamma di soluzioni per coprire le finestre, tra cui estori, tende, pannelli e altre opzioni adatte a ogni esigenza. Sia che tu stia cercando una soluzione per la casa, l’ufficio o il tuo negozio, Ikea ha tutto ciò di cui hai bisogno, con diversi stili e budget per soddisfare ogni esigenza.

Il nuovo estore inalámbrico di Ikea

Stiamo parlando del nuovissimo Estore intelligente inalámbrico KADRILJ di Ikea, un prodotto innovativo che puoi comodamente alzare o abbassare dal divano grazie al suo telecomando, regolandolo esattamente come desideri. Inoltre, la sua texture traslucida evita i fastidiosi riflessi della luce sui televisori e sui computer, rendendolo perfetto per qualsiasi stanza della casa. Al momento, è in saldo a quasi la metà del prezzo originale, ovvero 99 euro invece di 169 euro.

Questo fantastico estore inalámbrico di Ikea filtra la luce in modo da non disturbare la vista, mentre garantisce la privacy della tua casa impedendo ai passanti di vedere all’interno. Il pacchetto include un telecomando, un ripetitore, una pila per il telecomando, una pila ricaricabile e un caricabatterie. Per attivare le funzioni wireless, è necessario collegare il ripetitore a una presa che si trovi a non più di 10 metri dall’estore.

Per motivi di sicurezza, l’estore non ha corde: si controlla esclusivamente tramite il telecomando e non può essere tagliato per adattarlo alle misure della finestra. Le dimensioni standard sono di 140 cm di larghezza e 195 cm di lunghezza. Per quanto riguarda i materiali utilizzati, il tessuto è composto per l’83% da poliestere riciclato e per il 17% da nylon, mentre le barre superiori e inferiori sono in alluminio anodizzato.

È importante sottolineare che per pulire questo estore inalámbrico di Ikea è sufficiente passare uno straccio o un piumino, evitando di metterlo in lavatrice, di lavarlo a secco o di utilizzare candeggina.

4.5/5 - (10 votes)