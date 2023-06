Follia per la borsa scontata di Bimba e Lola che sta per esaurirsi in pochi secondi.

Follia per la borsa scontata di Bimba e Lola che sta per...

Anche se cambia look quotidianamente, si può ripetere lo stesso accessorio praticamente tutti i giorni durante una stagione. Pensando alla fine della primavera e all’inizio dell’estate, c’è la follia per la borsa scontata di Bimba e Lola.

Si tratta della trapezio M in pelle nera, una scelta interessantissima per accompagnarti ovunque tu vada. In un complemento bello e robusto, potrai portare tutti i tuoi oggetti di valore.

E sebbene non sia un prodotto economico, hai la possibilità di acquistarlo usufruendo del 20% di sconto per un tempo limitato. Il suo prezzo originale è di 235 euro, ma se ti affretti potrai acquistarlo per soli 188 euro, risparmiando quasi 50 euro su di esso.

Ti presentiamo la borsa scontata di Bimba e Lola

Con il classico design a spalla in pelle nera, si tratta di un modello di medie dimensioni con una pratica chiusura a zip. Viene anche con una tracolla in pelle e una tracolla a catena rimovibili e l’esterno è personalizzato con il logo Chimo per far vedere il suo marchio.

Bimba & Lola elabora questo accessorio con il 100% di poliestere riciclato, il che spiega il suo prezzo. L’impegno con il pianeta comporta alcuni costi più elevati, ma la buona notizia è che questi materiali invecchiano meglio perché resistono all’uso. In sostanza, spenderai di più adesso ma avrai un complemento che si manterrà in buone condizioni per anni e anni.

Di costruzione semi-rigida, all’interno troverai una targhetta con il logo e all’esterno una finitura metallica.

Quando lo ritirerai in negozio o lo riceverai a casa, avrai accesso a una borsa protettiva per conservarlo durante l’inverno.

Spedizioni, resi e metodi di pagamento

La spedizione di questa borsa è gratuita presso i negozi selezionati e sarà pronta per essere ritirata nei successivi tre giorni lavorativi. Inoltre, puoi chiedere loro di inviarlo a casa tua o a un punto di raccolta e, in tutti i casi, le spedizioni sono gratuite.

Hai 30 giorni naturali dalla data dell’ordine per restituirlo nei suoi negozi se non sei soddisfatta.

Per quanto riguarda il pagamento, puoi selezionare carte di debito e di credito Visa, Visa Electron, MasterCard e Maestro; come piattaforme alternative tra cui spiccano PayPal, Google Pay e Apple Pay. In altre parole, puoi pagare l’acquisto come preferisci.

È una borsa che ti durerà nel tempo e che vedrai che userai con i vestiti o i jeans.

4.3/5 - (12 votes)