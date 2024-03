Follia da Lidl con la spazzola stella che ti lascerà i capelli da parrucchiere per soli 9 euro

Molte persone sognano di avere capelli lisci, morbidi e lucenti, ma non vogliono spendere troppo tempo o denaro per ottenerlo. Le piastre tradizionali sono un'opzione, ma hanno lo svantaggio di danneggiare i capelli e richiedono molto tempo e pazienza. Per tutte queste persone, abbiamo una buona notizia: Lidl ha lanciato una spazzola lisciante che promette di essere la soluzione definitiva per la tua chioma.

Si tratta di un prodotto innovativo che combina le funzioni di una spazzola e una piastra lisciante e ha caratteristiche sorprendenti che ti stupiranno, oltre ad un prezzo che ti farà correre ad acquistarlo. Questa è la spazzola stellare di Lidl che ti darà capelli da salone per soli 9 euro.

La spazzola stellare di Lidl per capelli da salone

Il bazar di Lidl offre in questi giorni lo spazzola lisciante 58 W, un prodotto che combina le funzioni di una spazzola e una piastra lisciante, e che sta facendo impazzire le clienti della catena tedesca. E non è un caso, poiché questa spazzola ha caratteristiche incredibili che la rendono il miglior alleato per i tuoi capelli.

I vantaggi della spazzola lisciante 58 W

La spazzola lisciante 58 W di Lidl ha molti vantaggi che la rendono superiore ad altri prodotti simili sul mercato. Ecco alcuni di essi:

Liscia i tuoi capelli in un solo passaggio, grazie alle sue setole con rivestimento in ceramica di alta qualità. Queste setole si adattano al tuo tipo di capello e lo proteggono dal calore, prevenendo il crespo e le doppie punte. Inoltre, distribuiscono il calore in modo uniforme, garantendo un risultato ottimale e duraturo.

Queste setole si adattano al tuo tipo di capello e lo proteggono dal calore, prevenendo il crespo e le doppie punte. Inoltre, distribuiscono il calore in modo uniforme, garantendo un risultato ottimale e duraturo. Ha una gamma di temperature che va da 100 °C fino a 200 °C, in intervalli di 10 °C , cosi potrai scegliere il livello di calore più adatto ai tuoi capelli. In questo modo, potrai lisciare i tuoi capelli senza danneggiarli, rispettando la loro struttura e la loro idratazione naturale. Dispone anche di un sistema di spegnimento automatico dopo 45 minuti, per evitare che tu dimentichi di spegnerlo.

, cosi potrai scegliere il livello di calore più adatto ai tuoi capelli. In questo modo, potrai lisciare i tuoi capelli senza danneggiarli, rispettando la loro struttura e la loro idratazione naturale. Dispone anche di un sistema di spegnimento automatico dopo 45 minuti, per evitare che tu dimentichi di spegnerlo. Ha un design ergonomico e pratico, che facilita il suo utilizzo e il trasporto. La spazzola ha un cavo pivotante a 360° e un anello per appendere, che ti permette di muoverti liberamente e di riporla comodamente. Inoltre, ha un display LED che indica la temperatura, così potrai controllare il calore in ogni momento.

La spazzola ha un cavo pivotante a 360° e un anello per appendere, che ti permette di muoverti liberamente e di riporla comodamente. Inoltre, ha un display LED che indica la temperatura, così potrai controllare il calore in ogni momento. Ha un prezzo irresistibile: solamente 9,99 euro. Sì, hai letto bene: per meno di 10 euro potrai avere una spazzola che ti darà capelli da salone. Un vero affare che non puoi farti sfuggire.

Come usare la spazzola lisciante 58 W

La spazzola lisciante 58 W di Lidl è molto facile da usare, basta seguire questi passaggi:

Collega la spazzola alla presa elettrica e accendila premendo il pulsante di accensione/spegnimento. Vedrai che la schermata LED si illumina e mostra la temperatura di default, che è di 100 °C.

Regola la temperatura in base al tuo tipo di capelli, usando i pulsanti più e meno. Ricorda che la gamma di temperature va da 100 °C a 200 °C, in intervalli di 10 °C. Ti consigliamo di iniziare con una temperatura bassa e aumentare il calore solo se necessario, per evitare di danneggiare i tuoi capelli.

usando i pulsanti più e meno. Ricorda che la gamma di temperature va da 100 °C a 200 °C, in intervalli di 10 °C. Ti consigliamo di iniziare con una temperatura bassa e aumentare il calore solo se necessario, per evitare di danneggiare i tuoi capelli. Attendi alcuni secondi perché la spazzola si riscaldi. Vedrai che lo schermo LED lampeggia mentre la spazzola raggiunge la temperatura desiderata. Quando lo schermo LED diventa fisso, significa che la spazzola è pronta per l'uso.

Vedrai che lo schermo LED lampeggia mentre la spazzola raggiunge la temperatura desiderata. Quando lo schermo LED diventa fisso, significa che la spazzola è pronta per l'uso. Pettina i tuoi capelli con un pettine o una spazzola normale e dividili in sezioni . Inizia dalla parte inferiore della testa e vai verso l'alto, tenendo il resto dei capelli con clip o elastici.

. Inizia dalla parte inferiore della testa e vai verso l'alto, tenendo il resto dei capelli con clip o elastici. Posiziona la spazzola lisciante su una sezione di capelli , vicino alla radice, e scorri verso le punte , come una spazzola normale. Ripeti il processo fino a quando i capelli non diventano lisci e morbidi. Fai lo stesso con le altre sezioni, fino a lisciare tutti i capelli.

, vicino alla radice, e , come una spazzola normale. Ripeti il processo fino a quando i capelli non diventano lisci e morbidi. Fai lo stesso con le altre sezioni, fino a lisciare tutti i capelli. Spegni la spazzola lisciante premendo il pulsante di accensione/spegnimento e scollegala dalla presa elettrica. Aspetta che si raffreddi prima di riporla.

Se sei intrigato dalla spazzola lisciante 58 W di Lidl, sarai lieto di sapere che puoi trovarla in qualsiasi dei suoi negozi fisici o sul suo sito web. Ma sbrigati, perché questo prodotto sta letteralmente volando dagli scaffali e non sappiamo quanto durerà il stock. Il prezzo era inizialmente di 12,99 euro, ma il ribasso a meno di dieci euro ha scatenato una vera e propria frenesia.

Quindi, se vuoi sfoggiare capelli lisci, morbidi e lucenti senza spendere troppo tempo o denaro, non esitare e prendi la spazzola lisciante 58 W di Lidl. Ti assicuriamo che non te ne pentirai. Non perdere questa opportunità e corri prima che sia esaurita!.