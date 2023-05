Follia assoluta per il frigorifero Decathlon a 20 euro: tutti lo vogliono.

Con l’arrivo della bella stagione, le borse termiche portatili diventano molto popolari, poiché sono perfette per trascorrere una giornata in spiaggia o in montagna e conservare cibo e bevande nelle migliori condizioni durante le ore trascorse fuori casa, nonostante il caldo. Oggi ti presentiamo una piccola borsa termica di Decathlon che è ideale sia per andare in spiaggia che in ufficio e ti fornirà l’ambiente ideale per conservare il tuo cibo fino al momento di gustarlo.

Decathlon offre nel suo vasto catalogo una grande varietà di borse termiche di diverse dimensioni e caratteristiche, sempre pensate per conservare al meglio le tue bevande e il tuo cibo quando lasci casa, sia per andare in piscina o in spiaggia, in ufficio, in pic-nic, ecc. La catena francese sa che è un prodotto particolarmente ricercato in questa stagione dell’anno e offre già diversi modelli tra cui scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

La borsa termica di Decathlon che devi avere

Si tratta della Borsa termica Quechua MH500 blu, una borsa termica super pratica di piccole dimensioni e compattezza per portarla in spiaggia senza alcun carico extra, poiché occupa pochissimo spazio, ma offre uno spazio molto interessante per il tuo cibo. Attualmente ha un prezzo di €19,99, un affare se consideriamo tutto ciò che offre e il massimo vantaggio che ne puoi trarre.

Questa fantastica borsa termica di Decathlon ha un eco-design e offre una capacità di 4,4 litri, con proprietà isotermiche che ti permettono di conservare gli alimenti alla stessa temperatura per circa 2 ore senza l’utilizzo di un accumulatore di freddo, aumentando questo tempo se lo utilizzi. Facile da trasportare grazie alla piccola maniglia e alla tracolla staccabile, che rende il trasporto anche molto comodo.

All’interno ci sono due vaschette da 65 ml di capacità per conservare il cibo, con chiusura ermetica per garantire la massima protezione. Ci sono anche 2 scomparti con cerniera (2,6 l e 1,8 l), oltre a tre elastici nel compartimento superiore per fissare le posate in modo sicuro e comodo. Per quanto riguarda le dimensioni, sono 26x21x15 cm, con un peso totale incluso le vaschette vuote di 495 g.

È importante sottolineare che le vaschette possono essere lavate sia a mano che in lavastoviglie, ed è consigliabile risciacquarle almeno tre volte prima del primo utilizzo.

