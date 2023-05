Follia assoluta per il frigorifero Decathlon a 20 euro: tutti lo vogliono.

Le mini frigorifero portatile diventano estremamente popolari con l’arrivo della bella stagione, poiché sono perfetti per trascorrere una giornata in spiaggia o in montagna e mantenere sia il cibo che le bevande nelle migliori condizioni per le ore che trascorri fuori casa, indipendentemente dal caldo. Oggi ti presentiamo un piccolo frigorifero Decathlon che è perfetto sia per andare in spiaggia che in ufficio e ti fornirà l’ambiente ideale per conservare il tuo cibo fino al momento di gustarlo.

Decathlon offre nel suo vasto catalogo una grande varietà di frigoriferi di diverse dimensioni e caratteristiche, sempre pensati per poter conservare le tue bevande e il tuo cibo nelle migliori condizioni quando esci di casa, che tu vada in piscina, in spiaggia, in ufficio o in pic-nic. La catena francese sa che è un articolo particolarmente ricercato in questo periodo dell’anno e offre già diversi modelli tra cui scegliere.

Il frigorifero porta-pranzo Decathlon che devi avere

Si tratta del fiammifero-frigorifero Quechua MH500 blu, un frigorifero super pratico in una dimensione piccola e compatta in modo da poterlo portare con te nei tuoi giorni in spiaggia senza che rappresenti un carico extra, poiché occupa poco spazio, ma ti offre uno spazio molto interessante per portare il tuo cibo. Attualmente ha un prezzo di 19,99€, un vero affare se consideriamo tutto ciò che ti offre e quanto vantaggio ne puoi trarre.

Questa fantastica fiammifero-frigorifero Decathlon è ecologica e offre una capacità di 4,4 litri, con proprietà isotermiche che ti permetteranno di conservare gli alimenti alla stessa temperatura per circa 2 ore senza la necessità di utilizzare accumulatore di freddo, aumentando questo tempo se lo utilizzi. Facile da trasportare grazie alla sua piccola maniglia e alla tracolla removibile, che rendono il trasporto molto comodo.

All’interno ha due fiammiferi di 65 ml di capacità per poter conservare il tuo cibo, con chiusura ermetica per una migliore protezione. Ha anche 2 scomparti con cerniera (2,6 l e 1,8 l), oltre a tre elastici nel compartimento superiore per fissare le posate in modo sicuro e comodo. Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono 26x21x15 cm, con un peso totale incluso i fiammiferi vuoti di 495 g.

È importante sottolineare che i fiammiferi possono essere lavati a mano o in lavastoviglie e che è consigliabile sciacquarli almeno tre volte prima del primo utilizzo.

4/5 - (4 votes)