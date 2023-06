Follia all’ikea per il prodotto perfetto per non farsi più puntare dalle zanzare all’aperto!

Follia all’ikea per il prodotto perfetto per non farsi più puntare dalle...

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita un’innovazione che mette fine alle punture di zanzare all’esterno!

Da alcuni giorni, l’estate è tornata in Francia. La stagione delle piscine, delle spiagge, degli aperitivi e dei barbecue è finalmente iniziata. Unico problema: l’arrivo delle zanzare. Questi ultimi sono sempre più minacciosi da alcuni anni. Ikea lo sa bene.

Ikea innova ancora

Le zanzare sono i peggiori nemici dell’estate. Vogliono chiaramente rovinare una serata e ultimamente non esitano a farsi vedere anche di giorno. Una cosa è certa, questi insetti sono una piaga.

Diventa sempre più difficile godersi l’esterno a causa di queste zanzare. Pungono, creano brufoletti e a volte anche allergie. Alcune possono anche trasmettere malattie.

Una cosa è certa, non c’è niente di peggio delle zanzare. Se alcuni animali come i pipistrelli si nutrono di questi insetti, essi affluiscono sempre di più ogni anno. Fortunatamente, Ikea ha la soluzione per risolvere il problema.

Una delle soluzioni più efficaci ed ecologiche per combattere le zanzare è utilizzare una zanzariera. Le zanzariere sono tessuti sottili che vengono posizionati su finestre, porte o letti per impedire agli insetti di entrare.

Ma senza ostacolare la ventilazione o la visibilità. Inoltre, sono facili da lavare e non contengono prodotti chimici che possono danneggiare la nostra salute o l’ambiente.

Una zanzariera perfetta per l’estate

Tuttavia, le zanzariere tradizionali possono essere insufficienti quando si desidera creare uno spazio esterno più grande e confortevole, come una sala da pranzo o una zona relax.

In questo caso, è necessario avere una struttura più grande e più solida che ti copra completamente e offra ombra e protezione dalle piogge leggere.

È qui che entra in gioco l’invenzione rivoluzionaria di Ikea. Si tratta della rete per gazebo Himmelsö che si adatta perfettamente al gazebo dello stesso modello. Questo prodotto è perfetto per creare una stanza aggiuntiva nel tuo giardino o sulla tua terrazza per goderti l’esterno senza preoccuparti delle zanzare o di altri insetti.

La zanzariera è realizzata in poliestere riciclato ed è molto facile da installare. Viene fissata con del velcro e può essere aperta e chiusa con delle cerniere.

Un prezzo molto conveniente

Inoltre, puoi rimuoverla e lavarla in lavatrice. La zanzariera misura 300 cm di larghezza x 190 cm di altezza. È quindi perfetta per coprire lo spazio del gazebo.

E così impedire alle zanzare di disturbarti mentre mangi o ti rilassi in giardino o sulla terrazza. Il suo prezzo è anche molto economico, infatti ti costerà solo 50 euro.

E nel caso in cui non avessi un gazebo, puoi trovare da Ikea diversi modelli compatibili con questa zanzariera. Come ad esempio il modello della collezione Himmelsö, così come i modelli Gunnön o Fagelön.

Una cosa è certa, questa è la soluzione perfetta per godersi l’esterno senza essere attaccati dalle zanzare. Se desideri approfittare di questo prodotto Ikea, è disponibile sul sito web del marchio.

Puoi anche trovarlo nei negozi fisici. Non c’è dubbio che ti innamorerai di questo prodotto che ti accompagnerà per tutta l’estate. Una volta adottato, non riuscirai più a farne a meno!

