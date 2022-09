follia al primo negozio Decowood

Il marchio di arredamento e arredamento sostenibile legno decorativo aprirà il suo primo negozio ‘pop-up’ a Barcellona con una curiosa promozione: i clienti potranno farlo prendi tutto quello che vuoi per 50 euro. Certo, ad una condizione: tutti gli oggetti dovranno portarli in armi.

“Non potrai trasportare borse, carriole o cestini, dovrai portare tutto a peso”, sottolinea. Fernando Jiménez, co-fondatore dell’azienda, alla piattaforma Idealista. Anche se ha anche spiegato che, chi vuole, può ripetere e rientrare in negozio, pagando ancora altri 50 euro.

Questa curiosa iniziativa non è altro che una strategia dimarketing di guerriglia‘ per attirare l’attenzione dei potenziali consumatori, anche se questo fatto non significa che possa essere molto redditizio parteciparvi.

Decowood verrà posizionato nel tuo negozio più di 1.000 prodotti tra le sue 7.000 referenze. Dal marchio assicurano che tutto sarà “in buone condizioni”, anche se alcuni potrebbero avere un piccolo difetto di fabbricazione o piccoli urti. “Se c’è qualche danno, sarà quasi trascurabile per l’occhio umano”, affermano.

Il negozio ‘pop-up’ sarà situato nel negozio ‘Esklandestino’, situato in Calle Mèxic, 3, negozio di interni J, molto vicino al piazza de espanya da Barcellona. rimarrà aperto dalle 11:00 alle 21:00 questo giovedì 29 settembre.