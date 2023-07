Folle corsa da Lidl per il suo indispensabile per riparare tutto in casa!

Folle corsa da Lidl per il suo indispensabile per riparare tutto in...

Per lavorare comodamente, Lidl lancia il suo kit di avvitatura che ti permetterà di realizzare tutti i tuoi lavori con facilità.

Hai un mobile da montare a casa? Una casetta da costruire in giardino con i tuoi bambini? Ricorri a questo kit di avvitatura Lidl che ti permetterà di fare bricolage come un professionista.

Fare gli acquisti giusti senza sbagliare

La tua estate inizia alla grande da Lidl ora che la stagione è ufficialmente iniziata. Non passa un giorno senza che il discount presenti buone idee per farti beneficiare.

Sono soprattutto i piccoli budget che si deliziano in questi giorni grazie al marchio. L’azienda sta attualmente promuovendo in negozio i suoi gelati XXL da conservare nel congelatore per rinfrescarsi.

Se sogni una stagione estiva all’insegna della moda, è anche il momento di passare negli scaffali per fare scorta per il tuo guardaroba. Non perdere in questi giorni questi pantaloni in lino che fanno l’unanimità tra le clienti.

In questi tempi di aumento dei prezzi, è un’occasione per preservare al meglio i tuoi euro. Se sei del tipo che ama fare acquisti intelligenti, il discount ha in serbo qualche buon affare…

Ad esempio, Lidl ti propone di ridurre la tua bolletta dell’acqua con questa innovazione a meno di 6 €! Questo dispositivo è un timer che ti aiuta a controllare il tempo che trascorri sotto la doccia.

Se sei del tipo che tende a prolungarsi troppo, ti avviserà con un lampeggiamento LED che il tuo tempo assegnato è scaduto. Quest’estate, il marchio pensa anche a coloro che vogliono rimboccarsi le maniche per fare bricolage.

Se hai alcuni progetti in testa, ti servono sicuramente buoni strumenti tra le mani. È quello che Lidl ti propone di acquistare con questo kit di avvitatura compatibile con praticamente tutti gli avvitatori in commercio.

Lidl svela la sua scatola degli attrezzi best-seller a 10 euro per fare bricolage quest’estate a casa tua

Una cassetta degli attrezzi da professionista per aiutarti nei tuoi lavori

Molto completo, questo kit di attrezzi per avvitatura è composto da 75 punte da 25 mm di diversi tipi e dimensioni (piatto, Phillips, Pozidriv, Torx, esagonale e quadrato).

Troverai anche una punta a Y, ideale per lavorare su apparecchi elettronici. Come cellulari o tablet. Trova anche in questa offerta di Lidl una testa a sgancio rapido a una mano.

Questo ti permette di cambiare le punte senza dover poggiare il trapano o il cacciavite. Nel suo kit di avvitatura, Lidl aggiunge anche una bussola con meccanismo di rilascio rapido.

Pratica per stringere o allentare le viti senza l’uso di attrezzi elettrici come un avvitatore. Infine, troverai in questa scatola tre adattatori per utilizzare le punte con la chiave a bussola o con altri strumenti manuali.

Un’offerta a 10 euro

Con questo set, realizza tutti i tuoi piccoli e grandi progetti di bricolage a casa tua. Potrai svolgere tutte le attività che ti stanno a cuore, come il montaggio dei tuoi mobili o la fissazione di mensole alle tue pareti.

Ma anche la riparazione di apparecchi elettrici o la fissazione dei giocattoli dei bambini. Versatili, le punte vendute in questo kit Lidl sono compatibili con trapani elettrici e cacciaviti presenti sul mercato.

Consegnato in un astuccio compatto e leggero, questo assortimento è inoltre venduto ad un piccolo prezzo attrattivo da Lidl. Per averlo a casa tua e fare bricolage come un professionista, devi solo separarti da soli 10,99 €.

