Folla di clienti da Ikea per acquistare la cassettiera per avere la camera da letto di una vera diva di Hollywood!

Ikea presenta la nuova coiffeuse che ti farà sentire come una diva di Hollywood!

Ikea, nel suo catalogo, offre spesso oggetti in grado di cambiare l’aspetto della tua abitazione e, talvolta, di elevare la tua immagine. Questo è il caso della nuova e splendida coiffeuse.

Il prodotto perfetto per sentirsi una diva

La coiffeuse è un mobile che tutti sognano di avere nella propria camera fin dall’infanzia, riempendola dei propri prodotti di bellezza e cura, proprio come le dive di Hollywood. Fortunatamente, Ikea ha realizzato questo sogno rendendolo disponibile per tutti. Inoltre, è il mobile perfetto per decorare la tua camera.

La catena svedese dimostra che, indipendentemente dalle dimensioni della tua camera, è possibile avere una coiffeuse su misura che soddisferà tutte le tue esigenze. La coiffeuse Malm è la prova tangibile di ciò.

Si tratta di una vera e propria coiffeuse con spazio per riporre e organizzare il trucco e i gioielli. Inoltre, puoi utilizzarla anche come scrivania, lasciandoci le tue chiavi o delle riviste. Questo mobile Ikea è incredibilmente versatile e il suo cassetto, spazioso, è dotato di fermi e foderato di feltro, facile da aprire e chiudere.

Ikea conquista i clienti con la sua coiffeuse

Il cassetto della coiffeuse Ikea offre molto spazio per riporre i gioielli e i prodotti di trucco. Inoltre, essendo dotato di un piano in vetro resistente, è molto facile da pulire e le macchie non penetreranno la superficie.

Puoi completarlo con uno specchio a muro del tuo stile preferito. Questa bellissima coiffeuse bianca ha le seguenti dimensioni: 120 cm di larghezza, 41 cm di profondità e 78 cm di altezza. Inoltre, il fondo del cassetto è di 34 cm.

Ikea ha utilizzato materiali di alta qualità per la sua realizzazione, tra cui vetro temperato, poliestere, pannelli in fibra e particelle con riempimento in carta a nido d’ape e vernice acrilica.

La coiffeuse Ceka è resistente e di alta qualità, facile da pulire e mantenere. Per la sua cura e pulizia, Ikea suggerisce di pulirla con un panno imbevuto di detergente delicato e di asciugare con un panno asciutto. Per il vetro, invece, pulirlo con un panno imbevuto di acqua o detergente per vetri e asciugare con un panno asciutto.

Coiffeuse che conquista i clienti

È importante sapere che, per l’installazione corretta, questo mobile richiede diverse modifiche a seconda del tipo di parete su cui verrà appoggiato. Inoltre, questa coiffeuse Ikea può essere utilizzata in tutte le stanze della casa.

Per acquistarla, dovrai spendere solo 169 euro. Questo prodotto è disponibile sia online, sul sito web della marca, sia nei negozi fisici. Una cosa è certa, questa coiffeuse bianca è il prodotto perfetto per trasformare la tua camera in uno stile da diva di Hollywood, con una valutazione di4.6 stelle su 5. Un cliente, in particolare, ha dichiarato: “Pratico per mia figlia. Poiché poco profondo, ma largo. Ciò consente di poter lavorare, truccarsi! Piano in vetro facile da pulire” .