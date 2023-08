Folla da record da Lidl per questo indispensabile per proteggersi dal sole e sguardi indiscreti!

Folla da record da Lidl per questo indispensabile per proteggersi dal sole...

Lidl ha svelato uno schermo di protezione che non mancherà di proteggerti dagli sguardi indiscreti sul tuo balcone o terrazza!

Sono già diverse settimane che l’estate è arrivata. E quello che possiamo dire è che molte persone vogliono godersi il loro spazio esterno. Lidl ha svelato il miglior prodotto per proteggerti dagli sguardi indiscreti.

Lidl sta avendo successo con il suo schermo di protezione

Molte persone amano godersi il loro balcone o terrazza nel loro tempo libero. Ma a volte non è possibile godersi appieno lo spazio esterno. E ciò per diverse ragioni.

Infatti, potresti essere troppo esposto agli sguardi dei vicini o dei passanti. Inoltre, il sole potrebbe darti fastidio così come il vento potrebbe essere troppo forte alcuni giorni.

Fortunatamente, Lidl ha trovato la migliore opzione possibile per aiutarti a risolvere questo problema. Si tratta di uno schermo di protezione che svolge il suo ruolo alla perfezione. Realizzato con una struttura in acciaio, il suo tessuto è in poliestere.

Certo, si tratta del prodotto ideale per offrire una protezione solare e visiva negli spazi esterni come terrazze o balconi. Ma non sono questi gli unici vantaggi di questo prodotto svelato da Lidl.

Infatti, è un prodotto che si installa facilmente grazie a un semplice fissaggio con tubi regolabili che permette di adattarlo all’altezza della terrazza o del balcone. La sua utilizzazione è anche molto semplice nella vita di tutti i giorni.

Un articolo perfetto per esterni

Da notare che la gestione di questo schermo di protezione Lidl è facile grazie ad una manovella rimovibile. Il tessuto è opaco con un rivestimento idrorepellente e anti-macchia. Resiste quindi alle intemperie e ai raggi solari, con un indice di protezione UV di 50+.

Si tratta quindi di un prodotto che ti proteggerà senza problemi dai raggi solari. Tuttavia, è comunque consigliabile applicare una crema solare se ti esponi all’esterno. Ma sappi che questo schermo di protezione svolge il suo lavoro alla perfezione.

Lo schermo di protezione misura 120 cm di larghezza con circa 206 e 300 cm di altezza. Inoltre, la struttura ha dei tappi di protezione per non danneggiare la superficie. Inoltre, potrai ottenere questo schermo di protezione ad un prezzo abbastanza conveniente.

Infatti, potrai ottenerlo per la somma di 59,99 euro. Certo, Lidl ha sempre i migliori prodotti possibili per permettere ai clienti di semplificare la loro vita quotidiana.

Un punto da tenere in considerazione

Sul sito internet di Lidl, questo prodotto ha ottenuto anche 3,3 stelle su 5. I clienti hanno quindi lasciato pareri abbastanza diversi riguardo a questo schermo di protezione che ti permetterà di passare la migliore estate possibile.

Hanno scritto: “Tutto è corretto.”, “Facile da installare, funziona molto bene e svolge il suo compito.”, “Articolo annunciato come uno schermo di privacy a pinza. Ma secondo le istruzioni, deve essere avvitato”.

Un cliente di Lidl ha indicato: “È un peccato che il prodotto sia annunciato come uno ‘schermo di privacy a pinza’. E da nessuna parte nella descrizione del prodotto appare che l’insieme non funzioni semplicemente come un meccanismo a pinza”.

Prima di precisare: “Ma che i tubi devono essere avvitati al soffitto con una trapano. Una descrizione chiara ci avrebbe evitato il reso”. Recensioni da prendere in considerazione quindi durante l’acquisto del tuo prodotto.

Se desideri acquistarlo, potrai ottenerlo sul sito internet di Lidl!

