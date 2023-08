Folla da record da Lidl per la nuova friggitrice ad aria calda per fare patatine senza grassi!

Folla da record da Lidl per la nuova friggitrice ad aria calda...

Trova questa frittura stella del negozio Lidl che fa un ritorno in questa fine dell’estate. Il suo piccolo prezzo la renderà indispensabile!

Torna per il nostro più grande piacere! Questa settimana, Lidl richiama nuovamente la sua frittura ad aria calda per deliziare i fan delle fritture. E il suo prezzo è il più basso mai registrato!

Un’ondata di piccoli prezzi sta arrivando per il rientro a scuola

È ancora una settimana di offerte che la clientela di Lidl si appresta a vivere. Mentre la stagione estiva sta volgendo al termine, quella successiva, che segna la ripresa, si sta già preparando nel discount.

Questa volta, approfitta delle occasioni da trovare nel tuo negozio preferito. Per permettere ai bambini di riprendere con un sorriso il cammino verso la scuola, Lidl ti invita ad esplorare la sua gamma di forniture scolastiche.

Lidl ha sempre i migliori prodotti per soddisfare le esigenze di tutti. Casa, moda, salute, benessere… Vieni a trovare nel negozio i prodotti che stai cercando ovunque per dare vita ai tuoi progetti.

Nonostante il marchio debba affrontare una concorrenza agguerrita da parte dei suoi sfidanti, Lidl rimane uno degli indirizzi più rinomati per i piccoli prezzi.

Ecco perché la clientela si precipita per mettere le mani sulle migliori offerte del momento. E in questi giorni, sta colpendo forte!

Pensiamo a questo aspirapolvere senza fili per pulire senza sforzo. Potente e facile da usare, questo modello sta avendo un grande successo tra i clienti che si preoccupano della pulizia della propria casa.

Ti aspettano anche belle sorprese nel reparto cosmetici e bellezza di Lidl. Per prenderti cura della tua pelle dopo l’estate, il discount ti raccomanda questo tonico per il viso approvato dall’UFC-Que Choisir.

Garanzia di qualità, infatti la famosa rivista ha adorato questa delicata cura a base di aloe vera e acqua d’uva per tonificare la pelle.

Il ritorno di una star nei negozi Lidl

A partire da questo lunedì 21 agosto, c’è un’altra grande sorpresa che aspetta i clienti del marchio tedesco. Lidl ha infatti deciso di far tornare la sua frittura ad aria calda nei suoi negozi all’inizio di questa settimana.

E si tratta di un vero evento da non perdere! Con la sua potenza di 1000 watt, questa frittura del marchio SilverCres è in grado di friggere i tuoi alimenti in modo sano.

Quest’ultima infatti non richiede l’aggiunta di olio o grasso per funzionare. Quindi è sicuramente un vero vantaggio per la tua salute!

In realtà, questo modello funziona con aria calda pulsata. Ciò offre risultati ottimali, per preparazioni decisamente più sane e leggere.

La temperatura può essere regolata con un semplice pulsante rotativo. Puoi quindi scegliere di cuocere i tuoi alimenti a una temperatura compresa tra 80 °C e 200 °C.

Un prezzo inferiore a 45 euro

Una volta avviata, non è necessario controllare la tua frittura Lidl. Infatti, questa ha un timer di 30 minuti e una funzione di “spegnimento automatico”.

Semplice da gestire, è dotata di un cestello per friggere e di una griglia con rivestimento antiaderente che possono essere lavati in lavastoviglie. Grazie al tuo apparecchio, puoi sperare di preparare fino a 400 g di patatine per ciclo.

Infine, il suo prezzo da Lidl è ciò che ti farà amare questa frittura. Trovala per 15 settimane in 500 negozi Lidl al prezzo di soli 44,99 euro.

