Folla da record da Lidl per il prodotto perfetto per rimuovere completamente la ruggine dalle pentole!

Ogni settimana, Lidl lancia un nuovo prodotto che supera ogni aspettativa! Scopri questo oggetto perfetto per eliminare tutta la ruggine dalle pentole!

Lidl alla ricerca di novità!

Lidl qui, Lidl là… ogni settimana, Lidl è al top delle tendenze grazie ai suoi prodotti di qualità a prezzi competitivi. L’azienda fa del suo meglio per differenziarsi dalla concorrenza! Tanto che ora è un punto di riferimento nel settore dello sconto

E una cosa è certa, quest’anno vuole rubare la scena ad Action e diventare il marchio preferito dai francesi. Per questo, Lidl propone sempre più novità che fanno unanimemente

Ad esempio, c’è l’aspirapolvere senza filo che continua a fare successo da Lidl! : “Tornano i nostri aspirapolvere* senza filo Silvercrest! Molto facile da maneggiare, diventerà presto il tuo miglior alleato durante la pulizia della casa. Disponibile a partire dal lunedì 26/06 nei nostri supermercati” annunciava il marchio.

Su Instagram, i commenti dei clienti sono molto positivi, anche se alcuni notano un rumore leggermente fastidioso. Ma non è tutto! Perché Lidl ha rimesso in vendita il suo estrattore di succo SilverCrest e il suo robot da cucina in edizione limitata.

E per le persone che vogliono ridisegnare il giardino, Lidl ha messo in vendita un intero equipaggiamento! Sedie a sdraio, tavoli da giardino, tende, piante, barbecue… C’è persino luce per creare un’atmosfera conviviale.

Insomma, non c’è bisogno di ricordare che Lidl svela ogni giorno novità per il bene della sua fedele clientela. Questa settimana, è il turno di un nuovo prodotto ad essere al centro della scena… Vi diciamo di più qui sotto!

Addio alla ruggine delle pentole!

Le pentole hanno una data di scadenza come il cibo? Molte persone le gettano facilmente a causa dei graffi sul teflon. Questi li danneggiano così tanto che il cibo si attacca. Questo può diventare rapidamente stancante!

Alcune persone devono anche affrontare la ruggine. Stai tranquillo, questo non rappresenta un grande pericolo per la salute! Infatti, la ruggine delle nostre pentole non è tossica. Ad esempio, quella dell’ossido di ferro e del ferro non è dannosa, anzi! Anche il corpo ne ha bisogno!

Ma la ruggine può essere fastidiosa a causa del gusto metallico che lascia in bocca. Ecco perché Lidl entra in gioco! Sì, l’azienda ti propone il prodotto Höhle der Löwen, che è stato progettato per eliminare le tracce di ruggine.

Si tratta quindi di un oggetto cilindrico di Lidl che devi mettere all’interno della lavastoviglie. Il suo funzionamento è molto semplice! Poiché l’aimante tende ad attrarre tutte le particelle di ruggine senza dover applicare prodotti chimici abrasivi.

Il rotolo di Lidl è senza dubbio ciò di cui hai bisogno perché è in alluminio con magnete in neodimio. Con questo, manterrai tutte le tue pentole pulite.

Per quanto riguarda le dimensioni, questo prodotto di Lidl ha un diametro di 2 cm e una lunghezza di circa 10 cm. Pesa 80 grammi e costa un po’ meno di 20 euro. Quindi, se sei interessato a questo prodotto, non esitare a recarti in negozio. Oppure ordina sul sito Lidl!

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

