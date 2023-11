Folla da Pull&Bear trovate la gonna in paillettes verde perfetta per la sera

Folla da Pull&Bear trovate la gonna in paillettes verde perfetta per la...

Se siete alla ricerca del capo ideale da indossare durante la stagione delle feste, non serve andare lontano: Pull&Bear propone una fantastica gonna verde in paillettes. È molto elegante e originale, perché combina frange e paillettes nello stesso capo. È disponibile anche in nero, se non volete osare troppo.

Pull&Bear propone la gonna perfetta per Natale

Questa meravigliosa gonna è interamente ricoperta di paillettes, con delle frange sull’orlo inferiore e una chiusura regolabile. Il materiale esterno è 100% poliestere, così come la fodera.

Per quanto riguarda il lavaggio, sul sito web del marchio si consiglia di lavare questa gonna verde in paillettes a mano ad una temperatura di massimo 30ºc . Non utilizzare candeggina o smacchiatore e non metterla in asciugatrice.

Completa il tuo look delle feste con Pull&Bear

Questa gonna in paillettes può essere portata in moltissime occasioni, come le feste di Natale e Capodanno, un’occasione unica per mostrarla in tutto il suo splendore e dare il benvenuto all’anno nuovo.

In abbinamento a questa gonna si propongono diverse opzioni, come la borsa a spalla con brillantini, ad un prezzo di 25,99 euro e disponibile in diversi colori. Sono perfetti anche gli stivali alti con tacco ad un prezzo di 55,99 euro, il blazer in paillettes perfetto per le feste disponibile in diversi colori a 39,99 euro o il top con paillettes e frange di Pull&Bear a soli 22,99 euro. Sul sito di Pull&Bear trovate tutto ciò di cui avete bisogno per un total look perfetto.

Nero o verde?

Questa originale gonna è disponibile in due colori. Con la versione in nero non potete sbagliare: è perfetta con tutto. La versione in verde è invece più eccentrica e non passa di certo inosservata: sarete le star della festa. In entrambi i colori, questa gonna ha un prezzo di 22,99 euro ed è disponibile nelle taglie dalla XS alla XL. Non perdetevi questa gonna in paillettes unica, perfetta per le feste. La trovate sul sito di Pull&Bear!

4.7/5 - (6 votes)