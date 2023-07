Folla da Mango con questo vestito rosa in cotone che darà una spinta a tutti i tuoi look estivi!

C’è qualcosa di nuovo da Mango! Il marchio ha appena lanciato un abito rosa con spalline che fa l’unanimità sul web!

Mango continua ad ispirarci con i suoi look alla moda. Il marchio propone ora un comodo e molto elegante vestito rosa per essere la più bella quest’estate. Il tutto ad un prezzo conveniente! Vi diciamo tutto da A a Z!

Un marchio imprescindibile

Sei sempre alla ricerca del look ideale per goderti l’estate? Va bene! Perché Mango ha appena lanciato molte nuove tendenze nei suoi scaffali.

Anche durante i saldi, il negozio continua a riempire i suoi scaffali con nuove collezioni per restare al passo con la moda. Il marchio si ispira agli ultimi défilé di moda e propone quindi i pezzi più ambiti da tutte le fashioniste.

Qualche giorno fa, Mango ha fatto tremare il web con un abito asimmetrico con volant ideale per le grandi occasioni estive. Il marchio punta anche su look casual che ti accompagneranno ovunque in vacanza. Senza dubbio, il marchio è quindi la destinazione ideale per lo shopping per coccolare il tuo stile nei prossimi mesi.

Questa settimana, Mango ha deciso di mettere in evidenza il rosa attraverso un nuovo pezzo sorprendente. Propone infatti un comodo e ultra favoloso vestito in cotone che potrai indossare in ogni occasione.

Il vestito più bello della stagione

Il rosa è sicuramente il colore di questa stagione. Con l’arrivo del film Barbie di Greta Gerwig, questo colore esplode in tutti i record e influenza persino il nostro stile di abbigliamento. Tutti i marchi come Zara o Primark l’hanno già inserito nelle loro collezioni.

Anche Mango non fa eccezione e propone una vasta scelta di abiti rosa. È il caso del suo nuovo vestito in cotone che attira tutte le attenzioni.

Questo pezzo trendy è perfetto per affrontare l’aumento delle temperature con stile. Infatti, ha il taglio ideale per sentirsi bene e mettere in risalto qualsiasi figura.

Mango punta su sottili spalline regolabili e un collo a V che si adatta al seno. Il suo vestito ha anche una vita increspata che gioca con i volumi grazie a un tessuto effetto stropicciato. Questo può adattarsi a tutte le morfologie. Non male, vero?

Il punto forte di questo vestito è anche la sua lunghezza che scende fino ai piedi e affina la figura in un batter d’occhio. Il suo taglio largo ti lascia libero di muoverti.

Oltre ad essere ultra trendy, questo vestito Mango ha una incredibile versatilità. Puoi indossarlo in molti modi. Sarà perfetto con scarpe con i tacchi per un outfit da sera. O anche con delle scarpe da ginnastica o sandali piatti per un look più casual. Sta a te scegliere!

Un look Mango al miglior prezzo

Gli internauti sono immediatamente rimasti affascinati da questa nuova creazione di Mango. Tra il suo colore e il suo design originale, questo capo ha tutto per diventare un must-have dell’estate.

Ma non è tutto! Mango propone anche un prezzo molto conveniente che rende questo vestito molto accessibile, anche per i piccoli budget. Se ti piace, sappi che puoi acquistarlo per 49,99 euro. Sarebbe quindi un peccato privarsene?

Il marchio ci permette ancora una volta di adottare le ultime tendenze della stagione senza svuotare il portafoglio. Ti consigliamo comunque di fare presto se vuoi mettere le mani su questa pepita estiva. Perché potrebbe essere vittima del suo successo!

4.3/5 - (6 votes)