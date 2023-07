Folla da Mango con questo total look bianco plissettato super elegante!

Nel suo nuovo catalogo, Mango propone un look total white leggero e confortevole per rimanere eleganti anche durante l’ondata di calore. Te lo mostriamo!

Allerta tendenza! Mango propone ancora il look perfetto che adorerai indossare tutto l’estate. Il marchio offre un completo con top e pantaloni ultra eleganti che valorizzano tutte le morfologie. Ti diciamo tutto dal primo all’ultimo dettaglio!

Un’estate elegante con Mango

Anche durante i saldi, Mango continua a rinnovare le sue collezioni per offrire i look più belli dell’estate. Infatti, il marchio non esita a presentare nuovi arrivi ogni settimana per conquistare le fashioniste.

Il marchio si ispira sempre alle tendenze del web e alle ultime sfilate di moda per vendere i must-have della stagione. Ci permette così di adottare i pezzi più ambiti del momento al miglior prezzo. Niente male, vero?

Se ti manca l’ispirazione per i tuoi outfit estivi, Mango avrà sicuramente ciò che fa al caso tuo. Il negozio propone centinaia di idee di look per tutti gli stili e tutti i budget.

In questa stagione, il marchio punta in grande e commercializza veri capolavori di moda che fanno parlare di sé sul web. È il caso della sua mini gonna super trendy che si abbina a tutto. O della sua splendida gonna rosa in cotone per seguire la tendenza Barbie!

Avrai capito che Mango è una destinazione per lo shopping imperdibile da non trascurare assolutamente quest’estate. La sua ultima novità ti conquisterà!

Il completo perfetto per ogni occasione

Hai abbastanza del classico combo shorts di jeans e t-shirt? Vuoi rimanere elegante nonostante l’aumento delle temperature? Mango ha pensato al completo perfetto per questo. Infatti, propone un top e un pantalone coordinati che daranno una spinta al tuo stile in un attimo.

Mango punta sulla tendenza del tessuto plissettato che si vede ovunque in questa stagione. Svela innanzitutto un top fluido con un design molto chic. Questo ha un collo americano che lascia intravedere le spalle in modo sensuale.

Il completo si completa con un lungo pantalone bianco, anch’esso in tessuto fluido per creare un total look. Questo pantalone ha una taglio vantaggioso che allunga le gambe e dà un effetto pancia piatta. Si abbina perfettamente al top per un outfit elegante e super chic come sulle passerelle.

Questo look Mango può essere indossato secondo i tuoi desideri. Sarà ideale per le tue serate eleganti o anche per andare al lavoro. La sua vestibilità ampia e il suo tessuto leggero sono perfetti per sopportare le temperature estive.

Il negozio propone quindi un must-have che devi assolutamente provare al più presto. Le fashioniste sono numerose a innamorarsene.

Un look da acquistare urgentemente

Mango ha scosso ancora una volta il mondo della moda con questa novità estiva. Tanto che il suo completo bianco è già tra i best seller del momento.

Se desideri adottare questa tendenza e trovare un outfit pronto all’uso per le vacanze, sappi che questo look è disponibile al miglior prezzo. Infatti, Mango propone il suo total look a meno di 52 euro. Dovrai contare 25,99 euro per ogni pezzo. Un affare d’oro per un così bel look.

Puoi anche indossare il top e il pantalone separatamente per variare il piacere. Questi due pezzi si abbinano perfettamente a molti look. Sono quindi 2 must-have da possedere nel tuo guardaroba per stupire i tuoi cari per tutta la stagione!

4.3/5 - (10 votes)