Folla da Maisons du Monde per la sua nuova libreria perfetta per tutti gli amanti dei libri!

Folla da Maisons du Monde per la sua nuova libreria perfetta per...

Questo mese, concediti il ​​piacere di accogliere a casa tua un bellissimo mobile firmato Maisons du monde per mettere in ordine le tue cose!

Per mettere in ordine le tue cose e goderti un bellissimo mobile a casa tua, Maisons du monde presenta questa libreria dallo spirito scandinavo. Scopri questa piccola meraviglia che renderà la tua abitazione più bella.

Rendi la tua abitazione alla moda con Maisons du monde

Avere una casa che ci fa amare il fatto di stare a casa, non ha prezzo. Moderno, retrò, urbano… Qualunque sia il tuo stile, sarà sicuramente unico.

Per ottenere un’abitazione che esprima le tue idee, vieni a cercare ispirazione da Maisons du monde questa stagione. Perché il periodo attuale è propizio per apportare alcuni cambiamenti a casa tua, non mancano le buone idee per rendere la tua abitazione un rifugio accogliente.

Quest’estate, abbellisci ad esempio i tuoi spazi esterni con questa poltrona stampata e gonfiabile. Per rilassarti sul tuo balcone o terrazza, Maisons du monde ha anche soluzioni fantastiche da offrirti per quanto riguarda i mobili.

Come questa bellissima sdraio resistente a qualsiasi tempo. È il mobile per eccellenza in cui puoi concederti qualche seduta di abbronzatura mentre ti rilassi grazie al suo comodo sedile.

Quando ami la tua casa, ami anche vederla ordinata. Infatti, vivere nel disordine ha un impatto psicologico più grande di quanto si pensi.

In effetti, l’ingombro della casa e lo stress sono strettamente legati. Il fatto di non prendersi il tempo di mettere in ordine la tua casa o di pulirla minaccia il tuo equilibrio psicologico.

Sappi che in un ambiente disordinato, la nostra mente è troppo stimolata. Allo stesso modo in cui quando passeggi in un centro città! Quanto è urgente fare ordine a casa tua per ritrovare uno stato d’animo più zen.

Folla da Maisons du monde per questa bellissima libreria in legno da esporre nel salone

Un mobile dal design affascinante

È quello che ti offre Maisons du monde con la sua libreria da salotto. Questo bellissimo mobile in pannelli di particelle e legno di hevea, ha tutto per conquistare gli amanti dell’arredamento contemporaneo.

Questa libreria è l’ideale per riporre i tuoi libri, DVD, riviste o anche i tuoi diversi elementi decorativi. Scegli i suoi toni bianchi e marroni che si abbinano facilmente a qualsiasi tipo di arredamento.

Con 17 nicchie distribuite su 5 livelli, questa splendida creazione offre una grande quantità di spazio di archiviazione. Con le sue dimensioni di 174 × 120 × 30 cm, questo mobile versatile troverà il suo posto nella tua stanza preferita della casa.

Infatti, può essere utilizzato come libreria in un salotto. Ma anche come mobile per riporre i vestiti in una camera da letto. O anche come credenza per conservare la tua porcellana.

Facile da mantenere, questo mobile Maisons du monde richiede poco mantenimento. Una semplice passata di panno regolare è sufficiente per rimuovere la polvere.

Un prezzo all’altezza della sua qualità

Per prenderti ancora più cura di esso, si consiglia di applicare occasionalmente uno strato di olio protettivo incolore per farlo brillare.

Se sei già innamorato di questa libreria, non esitare a venire a comprarla da Maisons du monde. Per averla a casa tua, ti costerà la cifra di 398,49 €.

Non lasciarti spaventare dal prezzo. Perché in realtà è il prezzo della qualità e di un mobile fatto per durare nel tempo!

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma in negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

