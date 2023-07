Folla da Maisons du Monde con questi 3 accessori perfetti per il tuo giardino!

Scopri i 3 accessori estivi che fanno tendenza da Maisons du Monde e che renderanno il tuo giardino funzionale e di tendenza!

Stai cercando di arredare il tuo giardino per goderti le belle giornate di sole? Buone notizie! Maisons du Monde ha pensato a te e ha appena svelato alcune novità che si adatteranno perfettamente al tuo giardino. Maisons du Monde sta nuovamente facendo l’unanimità con il suo catalogo estivo. Senza sorprese, il marchio ha davvero pensato a tutto. Ti diciamo di più.

3 imperdibili di Maisons du Monde per il tuo giardino

Per iniziare, Maisons du Monde ha messo in vendita un nuovo frigorifero con ruote. Per unire stile retrò e praticità, il frigorifero vintage in metallo rosso con ruote FRESH è una scelta imperdibile.

Il suo design innovativo conferisce un’estetica unica al tuo giardino, consentendoti allo stesso tempo di tenere le tue bevande fresche a portata di mano. Con la sua apertura frontale integrata, non è più necessario fare avanti e indietro dentro casa durante i momenti di relax all’esterno quando fa caldo.

Disponibile sul sito di Maisons du Monde a soli 249 euro, questo frigorifero diventerà presto il tuo accessorio preferito! Non ci sono dubbi.

Per completare questo frigo, cosa c’è di meglio di un barbecue tra amici per godersi le serate estive? Il barbecue a gas FUJI di Maisons du Monde unisce efficienza e comfort per pasti in famiglia riusciti.

Con i suoi quattro bruciatori e il fornello laterale, questo barbecue offre diverse possibilità culinarie, come i barbecue americani. La sua struttura in acciaio inossidabile garantisce una stabilità ottimale, consentendoti quindi di cucinare con serenità.

Per soli 233,35 euro, questo barbecue diventerà il tuo alleato indispensabile per grigliate. Impossibile resistere.

Infine, per finire, aggiungi un tocco zen e rilassante al tuo giardino con la fontana Bonny. Questo elemento decorativo crea un’atmosfera rilassante grazie all’acqua e all’illuminazione LED bianca.

Trasforma così il tuo spazio esterno in un’oasi di pace dove è piacevole rilassarsi in estate. Per un prezzo conveniente di 48,30 €, questa fontana d’acqua creerà un’atmosfera intima e speciale.

Accessori di tendenza per questa estate

L’estate è arrivata! E con essa, la stagione delle attività all’aperto e dei momenti di relax anche nei nostri giardini e terrazze.

La buona notizia? Per goderti appieno queste piacevoli giornate di sole, Maisons du Monde offre una selezione di accessori che faranno sensazione nel tuo spazio esterno.

Senza sorprese, il marchio francese sa come fare felici i suoi fedeli clienti. Questi scaffali sono quindi pieni di affari vantaggiosi.

È semplice! Che tu stia cercando un tocco retrò, un barbecue funzionale o un elemento decorativo che crei un’atmosfera zen, la catena francese ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Questi accessori sono già unanimi. E con ragione… Aggiungeranno un tocco distintivo al tuo giardino e renderanno le tue serate estive indimenticabili.

Da Maisons du Monde, la creatività non ha limiti. Oltre a offrire una vasta selezione di accessori per l’estate, la catena francese propone anche alternative per tutte le stanze della tua casa e per ogni stagione dell’anno.

Se stai cercando di arredare interni o creare un’atmosfera estiva nel tuo giardino, Maisons du Monde ha tutto ciò che soddisferà tutti i tuoi desideri. Non aspettare troppo.

Vieni subito sul sito web del marchio o in uno dei negozi di Maisons du Monde per scoprire tutte queste chicche. Non te ne andrai a mani vuote, ne siamo certi.

4.4/5 - (5 votes)