Folla da Lidl per questo tostapane vintage a meno di 25 euro!

Tostare e scongelare il pane con facilità con questo tostapane Lidl che ti sorprenderà con il suo look vintage e il suo prezzo ridotto!

Goditi una deliziosa fetta di pane tostato ogni mattina con questo affascinante tostapane Lidl. Siamo entusiasti del suo look retrò e delle sue prestazioni apprezzate dalla clientela!

Un tostapane dal look old school da possedere urgentemente

Il discount, anche se concorrenziato da altri, rimane una delle destinazioni preferite dai francesi per preservare il loro potere d’acquisto.

E, in effetti, la clientela del discount dovrebbe fregarsi le mani! Perché un’offerta irresistibile si presenta questo mese da Lidl. Scopri infatti questo bellissimo tostapane SilverCrest Kitchen Tools che piacerà agli amanti degli oggetti vintage.

Con il suo look anni ’50, aggiungerà un tocco retrò al tuo arredamento. Ma non è solo un bel design a farsi valere. Questo modello, disponibile in vari colori, è anche molto performante.

Grazie alla sua potenza di 920 W, tosta il pane alla perfezione. Baguette, pane in cassetta, croissant, fette di brioche, piccoli panini… Puoi far dorare tutto ciò che vuoi con i suoi sei livelli di tostatura.

Semplice da usare, è anche sicuro grazie alla sua funzione di spegnimento automatico in caso di toast incastrato. Per pulirlo, niente di più semplice. Questo tostapane in acciaio inossidabile di Lidl ha un cassetto raccogli briciole removibile.

I clienti del marchio che già possiedono questo tostapane a casa loro lo adorano e non possono più farne a meno. “Penso che sia un tostapane davvero carino. È comodo da usare e tosta il pane in modo uniforme”, testimonia un acquirente.

“Valuto il suo rapporto qualità/prezzo 5 su 5. Nessun difetto visibile”, aggiunge un altro. Ed è vero che il prezzo di questo tostapane è una vera occasione per gli amanti del pane tostato. Trovalo da Lidl a soli 24,99 €.

