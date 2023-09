Folla da Lidl per questo stendino verticale che non occupa spazio!

Lidl ha messo in vendita una corda per il bucato che è perfetta per gli alloggi piccoli perché non occupa spazio!

Nel suo catalogo, Lidl mette in vendita oggetti più utili gli uni degli altri che facilitano la vita dei clienti. E il meno che si possa dire è che l’azienda ha sempre tutto ciò che serve per gli alloggi piccoli.

Lidl fa successo con i suoi prodotti

Lidl fa parte di quelle piattaforme che hanno un catalogo la cui vastità cerca di semplificare la vita dei clienti. E questo, grazie a una lunga lista di articoli. Tutto ciò che riguarda la decorazione, tutti i tipi di prodotti hi-tech fino ai prodotti per la casa, l’azienda innova costantemente.

Va detto che Lidl è perfettamente consapevole che ci sono innumerevoli mansioni domestiche. E che alcune possono essere più noiose di altre. Non per lo sforzo necessario per realizzarle.

Ma perché, forse, in alcuni casi, ci sono problemi di spazio nell’alloggio per realizzarle senza problemi. Ad esempio, lavare i vestiti è un processo che comprende diverse fasi.

Prima di tutto, è importante fare una selezione prima di metterli in macchina. Successivamente, è necessario scegliere il programma giusto per evitare che i vestiti si restringano. Poi, l’ultima fase riguarda l’asciugatura.

E da decenni, la corda per il bucato Lidl è lo strumento indispensabile per poter asciugare i vestiti in un attimo. Se alcuni utilizzano un’asciugatrice, non c’è niente di meglio della corda per il bucato.

Una corda per il bucato che ha tutto per piacere

Ma la corda per il bucato non è sempre un trucco pratico. E per un motivo, è spesso molto grande. E le sue dimensioni la rendono incompatibile con alcune stanze della casa. È un problema che si risolve con la corda per il bucato messa in vendita da Lidl.

Un grosso problema a cui la catena tedesca ha trovato una soluzione facile, pratica e semplice. E invece di occupare un grande spazio orizzontale, questo prodotto Lidl si impegna ad occupare lo spazio verticalmente.

E questo, grazie a un design che si distingue per due supporti rotanti su cui è possibile posizionare un totale di 12 appendiabiti. Ai suoi lati, la corda per il bucato dispone di un totale di tre mensole richiudibili.

Ciò ci dà un vantaggio quando si tratta di localizzare tutti i vestiti in più. Ma non è tutto. Sappi anche che è un elemento che può piegarsi in due per metterlo al muro, in un attimo.

E che ti permetterà quindi di risparmiare ancora più spazio. D’altra parte, grazie a delle aste di corda per il bucato più spesse del solito, questa corda per il bucato Lidl ti offre anche una circolazione dell’aria ottimale che farà asciugare i vestiti più velocemente.

Un prodotto a meno di 27 euro

Sappi anche che è una struttura realizzata con un tubo d’acciaio resistente, con un rivestimento in polvere di alta qualità. Una cosa è certa, è un prodotto Lidl che è chiaramente indispensabile da avere a casa, per guadagnare spazio.

E il meno che si possa dire è che questo prodotto è disponibile a un prezzo mini. Infatti, costa meno di 30 euro e ti permetterà quindi di fare dei bei risparmi. Per ottenere questa corda per il bucato, dovrai spendere 26,99 euro.

Se desideri ottenere questa corda per il bucato, sappi che puoi trovarla sul sito internet di Lidl. Un bel affare quindi!

