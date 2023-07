Folla da Lidl per questo splendido abito bianco a meno di 12 euro!

Lidl ha chiaramente surfato sull’onda dei grandi marchi con il suo sublime abito bianco a meno di 12 euro per l’estate!

Durante l’estate, non è sempre facile trovare abiti adatti alle temperature. È importante non indossare capi che ci fanno sentire ancora più caldi. Lidl lo sa bene. È per questo che ha messo in vendita l’abito perfetto.

Lidl ha l’abito perfetto per la stagione

Sono già diverse settimane che l’estate è iniziata in Francia. Con le giornate soleggiate e le alte temperature, è necessario trovare i migliori vestiti possibili per le uscite all’aperto.

È indispensabile avere capi freschi e alla moda. Ecco perché Lidl ha deciso di puntare su un meraviglioso abito bello e comodo. Questo non mancherà di accompagnarti durante la stagione estiva.

Uno degli articoli che compongono la sezione moda del vasto e completo catalogo di Lidl è un meraviglioso abito in lino con bottoni per donna. Questo capo ha chiaramente tutto per piacere.

È grazie al suo design caratteristico che indossarlo sarà sinonimo di tendenza. Ovunque tu vada, non mancherai di fare sensazione con questo magnifico abitino bianco.

È un bellissimo modello di abito che, grazie al modo in cui è stato realizzato, rimane ideale da indossare durante tutta la stagione estiva. Grazie a questo capo di Lidl, non temerai più il caldo.

Un tessuto molto piacevole

L’abito ha un tessuto di lino sottile e leggero, che lo rende molto confortevole, fresco e leggero da indossare. Inoltre, l’abito ha una chiusura con bottoni davanti, sul petto.

Ha anche una scollatura a V che ti permetterà di mettere in risalto la forma di questa zona del tuo corpo. L’abito messo in vendita da Lidl ha anche una cucitura spaccata in vita. Ma anche moderni lacci elastici sul retro.

Questi due aspetti gli conferiscono un’essenza unica che non mancherà di far innamorare tutti gli appassionati di moda. I tuoi cari sognano anche di acquistare questo abito perfetto per l’estate.

Realizzato al 55% di lino e al 45% di cotone, soddisfa tutte le caratteristiche di un abito da indossare nei prossimi giorni. Lidl ha anche fornito alcune indicazioni per prendersi cura del proprio capo.

Innanzitutto, ha indicato di optare per un lavaggio in lavatrice a una temperatura massima di 40 °C. Al contrario, non è assolutamente consigliato utilizzare la candeggina né asciugarla in lavatrice.

Un capo a meno di 12 euro

È anche necessario stirarlo a una temperatura massima di 150 °C. Non è neanche consigliato pulire il tuo abito a secco. Una cosa è certa, questo abito è fresco, confortevole e può essere indossato con qualsiasi paio di scarpe.

Potrai indossarlo sia con le scarpe da ginnastica, che con i sandali o addirittura con le scarpe con i tacchi. È la migliore opzione che troverai nel tuo guardaroba una volta acquistato per questa estate.

Se desideri acquistare questo abito, sappi che puoi trovarlo sul sito web di Lidl. Inoltre, questo abito è disponibile a un prezzo molto conveniente. Dovrai spendere solo la cifra di 11,99 euro.

Un prezzo del tutto accessibile che ti permetterà di concederti piacere senza sforare il tuo budget durante questo periodo dell’anno!

Certi prodotti ci sono stati comunicati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma in negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

