Folla da Lidl per questo prodotto perfetto per aiutare il tuo cane durante l’ondata di calore!

Folla da Lidl per questo prodotto perfetto per aiutare il tuo cane...

Regala al tuo cane un’estate fresca con questo giubbotto anti-caldo venduto da Lidl. Il tuo compagno a quattro zampe lo adorerà!

Quest’estate, non dimenticare di proteggere il tuo cane dalle forti temperature. Per regalargli un’estate fresca, Lidl presenta questa giacca rinfrescante che gli permetterà di sopportare meglio il caldo estivo.

Non lasciarti sfuggire le offerte speciali quest’estate da Lidl

L’estate continua adesso da Lidl. Anche se l’inizio della scuola si sta avvicinando e alcuni stanno già iniziando a prepararsi.

Il discount sta facendo il boom delle vendite in questi giorni con le sue ottime idee rinfrescanti per la stagione. Il discount è il posto giusto da frequentare per concludere il tuo ultimo mese estivo senza spendere troppo.

Se ti piace fare buoni affari durante il periodo di inflazione, non perdere quello che c’è in negozio. Come questo tubo d’irrigazione autonomo, indispensabile per avere un bel giardino. È un’offerta che i possessori di spazi verdi dovrebbero procurarsi velocemente per prendersi cura del loro prato e dei loro fiori.

Ma Lidl pensa anche a coloro che non hanno la fortuna di avere spazi all’aperto. Ma come fare per organizzare un barbecue se non si dispone di un balcone o di una terrazza?

Il discount ti offre la soluzione con questa griglia che funziona con l’elettricità. Puoi persino usarla a casa tua, perché non emette fumo di carbone.

Prima che l’inizio della scuola faccia capolino, non esitare a fare un ultimo regalo ai tuoi piccoli con questa piscina coperta.

Non solo fa felici i bambini, ma anche i genitori. Perché non richiede tre ore per essere montata.

Il suo sistema “pop up” le permette di aprirsi istantaneamente per essere pronta all’uso. Ti innamorerai di questo principio che ti libera tempo!

Un must-have per rinfrescare il tuo cane durante il caldo estivo

Infine, come concludere la stagione estiva senza pensare ai nostri animali? Come noi, i nostri amici a quattro zampe (o con piume e pinne) godono dell’estate e di queste belle giornate di sole.

Ma attenzione! A differenza di noi, i nostri gatti e cani hanno il pelo che li tiene piuttosto caldi durante le giornate più calde. Per riuscire a offrire un po’ di freschezza, Lidl si è sbizzarrito!

Per i tuoi gatti, il discount ti propone ad esempio di installare questo ombrellone sulla tua terrazza o balcone in modo che il tuo micio possa fare il suo pisolino all’ombra!

Per quanto riguarda i cani, Lidl ha una soluzione che dovrebbe piacergli. Il negozio infatti presenta questa giacca rinfrescante per cani di tutte le razze.

Un articolo da trovare a meno di 6 euro

Pratico ed estetico, si indossa facilmente per permettere al tuo animale di sopportare meglio il caldo estivo. Per farlo, basta bagnare il giubbotto con acqua fredda, strizzarlo e farlo indossare al tuo cane!

Grazie al suo tessuto speciale, il giubbotto assorbe l’acqua e la rilascia lentamente, creando come un bozzolo di freschezza intorno al corpo del tuo cane. Sarà una vera felicità per lui e una soddisfazione vederlo così felice per te!

Trova questo giubbotto da Lidl in tre diverse taglie (S, M e L) e in due colori (blu e rosa). Il tutto, ad un unico piccolo prezzo di 5,99 euro. Approviamo questa geniale idea!

4.6/5 - (7 votes)