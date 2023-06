Folla da Lidl per questo indispensabile per pulire tutta la casa a meno di 40 euro!

Folla da Lidl per questo indispensabile per pulire tutta la casa a...

Cerca il miglior affare del mese da Lidl? Ottienilo con questo aspirapolvere Parkside che ti stupirà con le sue capacità!

Stai pensando di fare una pulizia di primavera? Per pulire tutto nella tua casa, concediti questo aspirapolvere venduto da Lidl a un prezzo minimo. Le sue capacità ti sorprenderanno. Ti diciamo di più…

Un mese di buoni affari che non dovresti perdere

Per fronteggiare l’inflazione, il discount sta facendo di tutto in questi giorni per bloccare i prezzi e offrire alla clientela articoli di qualità che hanno dimostrato la loro efficacia.

Dall’inizio dell’anno, Lidl ha allineato i buoni affari per soddisfare le esigenze della sua clientela. E si può dire che per ora, è un successo. E questo potrebbe continuare con questo aspirapolvere Parkside che arriva in negozio a partire da lunedì 30 gennaio.

Un aspirapolvere potente 3 in 1

La potenza di questo dispositivo è la prima cosa che ti sorprenderà. Infatti, questo aspirapolvere da 1.300 W ce l’ha sotto il cofano! Venduto con i suoi tubi, cavi e beccucci, può moltiplicare le missioni che gli assegni.

Questo aspirapolvere 3 in 1 può aspirare sia polvere che liquidi, ma può anche trasformarsi in soffiatore. Una funzione pratica per liberare il terrazzo dalle foglie cadute in autunno!

Dotato di un grande serbatoio in acciaio inossidabile da 12 L, ti lascerà libero nei tuoi movimenti grazie al suo cavo di alimentazione di 4 metri.

Ha inoltre quattro ruote per girare ovunque nella tua abitazione. Con esso, adorerai pulire la casa. Quello che una volta era un peso diventerà un vero piacere.

Una bella sorpresa per quanto riguarda il prezzo

Garantito tre anni dal produttore, questo dispositivo multifunzione Parkside è venduto da Lidl a un prezzo perfetto. Per possederlo, devi sborsare solo 39,99 euro.

Con il suo bell’aspetto cromato che ricorda i prodotti di un certo marchio ben noto, questo aspirapolvere ti sorprenderà con le sue prestazioni sorprendenti.

Non ha davvero nulla da invidiare alla concorrenza. Né il suo aspetto, né le sue capacità che ti dimostreranno ad ogni uso che hai fatto bene a scommettere su di esso.

Affrettati questa settimana ad acquistarlo prima che scompaia come i panini caldi. Con altri prodotti stagionali di successo, è un affare da non perdere da Lidl.

