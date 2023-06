Folla da Lidl per questo indispensabile 2 in 1 per partire in campeggio o in picnic a meno di 20 €!

Folla da Lidl per questo indispensabile 2 in 1 per partire in...

Per goderti i tuoi pasti in tranquillità durante un picnic, scopri questo oggetto utile e astuto venduto da Lidl al miglior prezzo!

Con il ritorno della bella stagione, i pasti all’aperto saranno di gran moda. Per i tuoi picnic, Lidl rivela il suo prodotto indispensabile, di cui non potrai più fare a meno.

Lidl fa sempre di più per il tuo potere d’acquisto

La primavera si sta preparando attivamente con Lidl. Il discount non manca di idee per accogliere alla perfezione la nuova stagione.

Per tutti i fan del marchio, questo è il momento giusto per venire in negozio e farsi il pieno di occasioni.

Temete di non poter cogliere le offerte improbabili dell’insegna a causa del vostro budget? È perché non conoscete bene il concetto di Lidl!

Perché la qualità presso il discount non significa necessariamente prezzi alti. Anzi, rimarrete sorpresi scoprendo tutto ciò che è possibile acquistare in negozio con poco denaro.

Pensiamo ad esempio a questa torre Bluetooth del marchio SilverCrest da trovare nel reparto hi-tech del marchio. La soundbar home cinema Dolby 2.0 è la più scontata sul mercato. Scoprite subito il suo prezzo, rimarrete sbalorditi.

E le occasioni questo mese presso il discount tedesco non si fermano qui. Infatti, il marchio ha anche novità per il tuo potere d’acquisto.

Lo sappiamo, con la crisi energetica e la crescita dei prezzi, è un tema importante per le famiglie più vulnerabili. Fortunatamente, con Lidl, il piccolo aiuto non è mai lontano.

Ecco come il tuo marchio preferito intende risparmiarti parecchi euro alla cassa del tuo supermercato. E tutto ciò senza farti rinunciare alle cose buone!

Un prodotto ideale per mangiare all’aperto con il bel tempo

Ami la sensazione di fare buoni affari? Allora quelle che Lidl ti propone in questi giorni per i tuoi pasti all’aperto valgono la pena di essere esaminate…

Si tratta di una sedia che ha la buona idea di fare 2 in 1. Questo sgabello da campeggio in tessuto resistente, di aspetto molto semplice, ha comunque un tocco in più.

Infatti, è dotato di una struttura in acciaio che si aggancia alla seduta. Così, in meno tempo di quanto ci vuole per dirlo, il tuo sgabello si sarà trasformato in un tavolino d’appoggio. Ammettiamo che il concetto sia piuttosto astuto!

Questo prodotto venduto da Lidl potrà quindi essere utilizzato sia come comoda seduta che come tavolo per cucinare o servire un pasto veloce.

Un mobile astuto a meno di 20 euro

Da sapere: questo mobile da esterno convertibile può sostenere un peso di 115 kg in modalità sedia. E un carico di 30 kg in modalità tavolo.

Una volta che non ne avrete più bisogno, basterà piegare questa sedia come un normale sgabello da campeggio. È sicuramente un buon investimento per tutti i vostri futuri picnic che si terranno fino alla bella stagione.

Grazie a questa sedia, eviterete di mangiare direttamente a terra. E allo stesso tempo, di attirare gli insetti! E per completare il tutto, questo prodotto da acquistare presso il discount è venduto a meno di 20 € al momento in cui scriviamo questo articolo.

Con questo astuto thermos per portare le tue bevande a temperatura ideale ovunque, è certamente l’offerta più imperdibile di questa primavera. Allora, quando andrai da Lidl per acquistarlo?

