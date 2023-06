Folla da Lidl per questo fantastico aspirapolvere 2 in 1 che vi farà venire voglia di pulire più spesso!

Folla da Lidl per questo fantastico aspirapolvere 2 in 1 che vi...

Per coloro che vogliono intraprendere una pulizia di primavera efficace, Lidl presenta il suo aspirapolvere che non lascia resistere la polvere.

Per eliminare la polvere ovunque nella vostra casa, Lidl presenta il suo aspirapolvere imperdibile della stagione. Lo adotterete per le sue prestazioni e soprattutto per il suo prezzo imbattibile. Scopriamo di più…

Lidl sempre al tuo servizio per il tuo potere d’acquisto

Le offerte continuano ad arrivare nei giorni di questi tempi da Lidl. Con l’arrivo della primavera, il discounter fa posto nei suoi scaffali per accogliere l’essenziale per preparare il ritorno dei bei giorni.

Se avete intenzione di realizzare dei lavori di ristrutturazione in casa vostra, siete nel posto giusto con Lidl. Infatti, il marchio ha per i fai da te i prodotti giusti per fare un buon lavoro.

Come questo martello demolitore molto professionale di Parkside che attualmente sta riscuotendo un grande successo in negozio grazie al suo prezzo perfetto.

E questa non è l’unica offerta che realizzerai presso il tuo supermercato. Perché anche gli appassionati di moda hanno i loro vantaggi.

Se hai bisogno di qualcosa di essenziale per finire il tuo inverno in bellezza, potresti trovarlo da Lidl. Come questa gonna lunga che ricorda quella di Mango e che vi aiuterà a fare una bella transizione verso la primavera.

La nuova stagione inizia bene anche con questo abbigliamento che non potrai fare a meno di indossare tutti i giorni! Anche questo a un prezzo accessibile e non mancherà di mettere colore nel tuo guardaroba.

Quando arrivano i bei giorni, vogliamo anche mettere ordine in casa nostra. E, accessoriamente, fare anche un po’ di pulizia per sentirsi più a proprio agio.

Per aiutarvi nel vostro compito, Lidl presenta questa settimana un prodotto indispensabile da acquistare senza fallo per eliminare la polvere.

Un potente e pratico aspirapolvere a meno di 80 euro

Questo aspirapolvere di nuova generazione di SilverCrest ha davvero tutti i vantaggi per essere presto a casa vostra. Dotato di una batteria con un’autonomia di 25 minuti in modalità Max e 45 minuti in modalità Eco, è perfettamente autonomo per fare il suo lavoro.

Perché l’avrete notato, non ha un cavo. Ciò lo rende molto facile da maneggiare per andare a rimuovere la polvere che si nasconde sotto i mobili. O negli angoli delle vostre stanze…

Molto completo, questo prodotto è venduto da Lidl con una batteria di accessori. Dispone, tra l’altro, di una spazzola per la polvere, un’aspirapolvere, una piccola spazzola e un tubo di aspirazione in alluminio.

Il suo piccolo plus ? La sua funzione 2 in 1 che ti consente di utilizzarlo come un aspirapolvere a filo. Ma anche come un modello a mano. È molto utile per pulire i tuoi sedili auto o per spolverare i tuoi ripiani in alto!

Questo modello di Lidl è estetico e pratico allo stesso tempo. Infatti, questo aspirapolvere ha il vantaggio di avere una moderna tecnologia ciclonica per un’aspirazione “senza sacchetto”.

Infine, è ancora il suo prezzo a fare la differenza. In vendita in negozio dal lunedì 6 marzo, preparatevi a spendere la somma di 79,99 € se volete acquistarlo.

È ancora un ottimo affare lanciato dal discounter all’inizio della primavera 2023! Questo non mancherà di interessare i fedeli clienti del marchio tedesco che non ha bisogno di presentazioni.

