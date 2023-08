Folla da Lidl per questi tavolini moderni e di design!

Aggiungi a casa tua questi due graziosi tavolini d’appoggio dal design moderno che stanno facendo un vero successo da Lidl a un prezzo irrisorio!

Per dare stile ai tuoi interni, opta per questo set di tavoli da Lidl. Con il loro design essenziale e il loro piccolo prezzo, troveranno rapidamente la loro utilità a casa tua!

Vivi l’estate dei tuoi sogni con Lidl

La tua estate ti riserva ancora molte sorprese da Lidl. Il marchio è una delle destinazioni preferite dai francesi per fare la spesa. E non è un caso. Perché da loro, prodotti di qualità e grandi risparmi sono di rigore!

Attualmente, c’è una ressa da parte dei clienti del discount per mettere le mani sugli ultimi arrivi per concludere la stagione con stile. Che tu vada o meno in vacanza, sicuramente ci sono delle ottime opportunità per realizzare tutti i tuoi progetti.

Per coloro che hanno un giardino o una terrazza, questo è anche il momento perfetto per investire in un acquisto da sogno: una piscina. Da Lidl, vieni a scegliere la tua se desideri fare un bagno direttamente da casa tua, in mancanza di poter andare in spiaggia!

Se hai intenzione di andare sulla sabbia fina, non dimenticare di portare con te anche alcuni articoli utili da acquistare presso il negozio.

Come questo ombrellone con rifugi laterali per proteggerti dal vento. È un vero best-seller da Lidl e al momento sta andando a ruba.

Se hai voglia di rendere più bello il tuo soggiorno quest’estate, il discount fa anche centro. Fai un colpo doppio con questa bella panchina che fa anche da spazio di archiviazione.

Ha un bel volume di archiviazione e un sedile abbattibile in velluto che conquisterà sia i fan dell’arredamento che coloro che vogliono fare ordine a casa loro.

Lidl ti stuzzica anche questo mese con la sua offerta di due tavolini neri a incastro. Il loro design essenziale e il loro prezzo ti faranno innamorare.

Regalati questi tavolini d’appoggio dal look elegante

Se stavi cercando un mobile che finalmente darebbe un tocco diverso alle tue stanze, senza dubbio, questi due piccoli tavolini sono quelli che puoi sognare.

Ammira il loro look dal bel design industriale moderno che si fonde in ogni tipo di arredamento. Che la tua decorazione sia contemporanea o vintage, troverai sempre un posto per metterli in risalto.

La buona notizia è che il loro utilizzo è totalmente versatile. Resistenti ai graffi e facili da pulire grazie alla rivestimento in resina melaminica, puoi utilizzarli per qualsiasi cosa.

Saranno perfetti come tavolino da salotto, tavolino d’appoggio in un corridoio o in ufficio. Ma saranno anche meravigliosi comodini nella tua camera da letto.

Insomma, puoi usarli come preferisci. E Lidl ti riserva un’ultima sorpresa riguardo a questi tavolini LIVARNO home. Naturalmente stiamo parlando del loro prezzo.

Un prezzo imbattibile

Trova infatti questo set sull’e-shop del marchio per soli 34,99 €. È un’offerta qualità/prezzo che non vedrai presto dai concorrenti del discount.

Questa offerta arriva proprio in tempo per permettere agli studenti di arredare il loro primo appartamento. O semplicemente per arredare un angolo che ne ha bisogno a casa tua.

I clienti di Lidl che hanno scelto questi tavolini ne sono fan. “Questo set di tavolini d’appoggio è super pratico e poco ingombrante. Ha un bell’aspetto e lo consiglio di acquistarlo”. Questo riassume piuttosto bene, no?

