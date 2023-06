Folla da Lidl per questi pantaloni con “effetto pancia piatta” a meno di 12 euro!

Da Lidl, vieni a fare shopping senza aspettare questo pantalone a quadri che si presenta in tempo per la tua primavera. Ed è anche a un prezzo mini!

Vuoi rinnovare il tuo guardaroba con pezzi accessibili? Da Lidl, il tuo desiderio è esaudito con questo trendy pantalone da indossare senza restrizioni per questa primavera 2023. Ti diremo di più…

Preparati per una primavera piena di occasioni da Lidl

Finalmente arrivano i giorni belli. Questo mese, festeggeremo l’arrivo della primavera! Quindi, è l’occasione per pulire a fondo la tua casa, e fare un po’ di spazio per far soffiare una brezza di novità a casa tua.

Per aiutarti, Lidl ha quello che fa per te. Come questo duo imbattibile per pulire ovunque nella tua casa, senza nemmeno sforzarti.

Anche il tuo guardaroba ha diritto a novità. Per aggiornarlo, il discount svela i suoi abiti più belli della stagione a venire. Come questo completo da non perdere per nessun motivo. E questo è venduto per meno di 20 €.

E le occasioni continuano nel reparto tessile del marchio. Questo mese, ci sono anche dei piani d’azione imprescindibili da realizzare per coloro che hanno deciso di (ri)mettersi in forma.

Vieni a prenderti questi completi sportivi trendy e ultra confortevoli per mantenerti in forma! C’è qualcosa per tutti i gusti. E come sempre, a un prezzo perfetto per il tuo portafoglio.

Anche le fashioniste che desiderano seguire le tendenze senza spendere un patrimonio adoreranno questa gonna lunga “spirito hippie” che non ha nulla da invidiare al resto. In effetti, alcuni la confondono persino con un pezzo visto recentemente da Mango!

Anche lui non tarderà a conoscere un grande successo appena poserai gli occhi su di lui. Parliamo ovviamente di questo pantalone che è un vero colpo di fulmine della fine di questo inverno.

Un pantalone che ispirerà i fan della moda

Questo pantalone a quadri è semplicemente irresistibile. Trendy e confortevole, si inserirà naturalmente nel tuo guardaroba primaverile grazie al suo stile unico.

Realizzato in tessuto di poliestere, morbido e piacevole al tatto, questo capo stile “paper bag” ha tasche laterali e si colloca in vita grazie a un laccio dello stesso colore.

Questo outfit ha anche un tocco di LYCRA® che rende la sua maglia leggermente elastica e allungabile. Questo modello si rivolge quindi potenzialmente a tutte le silhouette.

È bene sapere che Lidl vende questo pantalone in negozio dalla taglia S alla L. Le clienti del marchio che lo hanno già in casa ne sono totalmente fan.

“Lo raccomando di tutto cuore”, spiega questa cliente felice. “È molto piacevole da indossare e al tatto”, afferma un’altra acquirente.

Un prezzo mini che soddisferà i budget limitati

Facile da mantenere, questo pantalone sopporta lavaggi in lavatrice fino a 30 °C. Inoltre, non ha bisogno di essere stirato per poter essere riutilizzato.

Questa stagione, sarà quindi un capo indispensabile del tuo look casual e rilassato. Il suo motivo a quadri blu navy a righe bianche può essere abbinato a innumerevoli capi. Sta a te trovare la combinazione ideale per rendere il tuo look unico.

Infine, il suo prezzo è anche una grande sorpresa. Lidl fa ancora molto bene per la sua clientela mettendo in vendita questo bel pantalone a soli 11,99 €. Ti viene voglia di farti tentare, no?

