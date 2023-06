Folla da Lidl per questi incredibili coltelli perfetti per cucinare bene a prezzi scontati!

Folla da Lidl per questi incredibili coltelli perfetti per cucinare bene a...

Lidl ha deciso di offrire un incredibile sconto sui suoi incredibili coltelli a prezzo ridotto per cucinare bene!

C’è un elemento che è indispensabile per cucinare. Si tratta dei coltelli. Ma questi possono costare molto in fretta. Fortunatamente, Lidl ha il set di coltelli ideale a prezzi minimi per cucinare.

Il gigante tedesco sfida Ikea

Sebbene Lidl sia un’azienda alimentare, non si specializza solo in questo settore, ma anche nella vendita di accessori, mobili e persino tessuti.

L’azienda mette spesso in vendita prodotti indispensabili per la vita quotidiana. Infatti, Lidl ha lanciato un set di coltelli a prezzi stracciati di cui non potrete più fare a meno durante i vostri momenti in cucina.

Lidl batte anche Ikea proponendo questo famoso set a un prezzo che sfida qualsiasi concorrenza. Non è la prima volta che Lidl riesce a rovesciare l’azienda svedese con i suoi prodotti utili per la casa.

Fino al punto da avere una grande sezione per la casa che a sua volta si divide tra grandi elettrodomestici ed elettrodomestici. Lidl mette in vendita anche elementi fondamentali come il set di coltelli di qualità.

Per le persone a cui piace cucinare, è fuori discussione che nella loro cucina non ci siano dei buoni coltelli. Sono strumenti indispensabili per poter tagliare e tritare bene carne, verdure, ecc.

L’insieme di Lidl va forte

Oggi, Lidl ha un insieme di coltelli Esmeyer che è più ridotto del previsto. Infatti, ha un prezzo inferiore rispetto a quello raccomandato dal produttore stesso. È importante dire che le lama sono in acciaio inossidabile.

Si tratta del materiale più raccomandato per questi articoli. E, oltre a resistere al passare del tempo, è più igienico e il più facile da disinfettare. Questo set comprende fino a 6 coltelli di stile asiatico.

Ogni coltello è utile per fare una cosa diversa. E tutti possono andare in lavastoviglie. Cosa che generalmente non accade se hanno del legno. Per cominciare, potete trovare un coltello Santoku nel set di Lidl.

Quest’ultimo fa riferimento alle “tre virtù” che possiede. Può tagliare, filettare e affettare perfettamente. È il pezzo più versatile e misura circa 16,5 centimetri. È il coltello da cucina più lungo.

Misura circa 20 centimetri. Con le stesse dimensioni, c’è anche quello per il filettaggio. Quest’ultimo è il più stretto. Potete anche trovarne uno per il pane. Si tratta di un grande coltello seghettato.

Un set di coltelli a meno di 25 euro

Il coltello versatile è a metà strada tra il grande coltello e il coltello d’ufficio. E può essere utilizzato per tutto in qualsiasi momento. Anche se non ha una grande tecnica per nulla in particolare.

Lo sbucciapatate si rivela anche ideale se siete puristi che evitano gli sbucciapatate, è lungo solo 9 centimetri. Questo completo set di coltelli costava una volta circa 45 euro da Lidl.

Ma ora ha il miglior prezzo sul mercato: solo 24,99 euro. Troverete quindi un coltello santoku, uno base, uno per il pane, uno per il filettare, uno versatile e uno per sbucciare.

Se desiderate acquistare questo set Lidl, sappiate che lo potrete trovare sul sito internet di Lidl. Infatti, non è disponibile in vendita nei negozi fisici.

