Folla da Lidl per questa tenda da giardino per mangiare all’aperto senza subire il sole o la pioggia!

Folla da Lidl per questa tenda da giardino per mangiare all’aperto senza...

Goditi i tuoi spazi esterni quest’estate con questa tenda da giardino Lidl che unisce eleganza e solidità per meno di 70 €!

Per goderti il tuo giardino o terrazzo quest’estate, Lidl ha i migliori prodotti per farti acquistare. Come questa tenda da giardino che consente di mangiare all’ombra durante le giornate calde.

Un indirizzo che ispira i fan dei piccoli prezzi

Con le sue migliaia di referenze e i suoi articoli a prezzi convenienti, Lidl è senza dubbio un punto di riferimento per creare l’atmosfera che desideri a casa tua, senza dover spendere troppo.

Quest’estate, non mancano le novità in negozio per trovare l’ispirazione giusta per la tua abitazione! Il marchio discount ha, ad esempio, la risposta a tutti i problemi di spazio che si presentano a casa tua.

Se mancano nei tuoi armadi e cassetti, pensa a questi pratici cesti per riporre. Questi, venduti dal marchio, ti consentono di organizzare i tuoi vestiti nel modo migliore nel tuo guardaroba.

Per decorare il tuo giardino in previsione della bella stagione, Lidl ha anche delle belle idee piene di fascino. Per i tuoi spazi esterni, il marchio propone referenze che colpiscono nel segno.

Come questa colonna con illuminazione LED che darà un tocco di classe al tuo giardino. E il tuo shopping da Lidl non è ancora finito, lungi dall’essere così…

Perché non dimenticare di acquistare l’arma definitiva per non farsi punto dalle zanzare all’aperto. Hai in programma un pasto all’esterno, ma temi la visita di questi piccoli insetti fastidiosi?

Niente paura, vieni a scoprire questa zanzariera da installare facilmente sulle tue finestre grazie al suo sistema di fissaggio. Non richiede alcuna perforazione e sarà in grado di fermare efficacemente la presenza delle zanzare a casa tua.

Il discount pensa anche a coloro che vogliono mangiare all’aperto quest’estate a qualsiasi ora del giorno. Per loro, il marchio svela la sua tenda da giardino florabest sotto cui ripararsi dal sole o dal maltempo.

Lidl svela la sua tenda da giardino di tendenza

Questa tenda blu e pieghevole in alluminio è ciò che tutti sognano di possedere per il loro angolo di verde. Grazie ai suoi piedi telescopici, è possibile regolare l’altezza in base alle proprie esigenze.

Dispone anche di una “finestra” che offre una piacevole vista sull’esterno, oltre a un’ala che ti protegge dal vento, dalla pioggia o dal sole. Ma anche dagli sguardi indiscreti!

La sua struttura in alluminio leggero la rende molto modulabile e molto facile da montare. Non ti occorreranno più di qualche minuto per metterla in piedi.

I suoi pannelli laterali e il tetto sono realizzati in tessuto di poliestere che non trattiene il calore. Inoltre, questo materiale è anche impermeabile in caso di pioggia.

Un prezzo mini

Con le sue dimensioni di 300 × 260 × 300 cm, questa tenda Lidl troverà facilmente posto in un giardino o in un terrazzo di medie dimensioni.

Infine, una volta passata la stagione, ti basterà smontare la tua tenda per riporla con cura nel suo sacco che permette di conservarla occupando poco spazio.

Sei già conquistato da questo prodotto? Allora, vieni a trovarlo senza indugio da Lidl al modico prezzo di 69,99 €. Per festeggiare un evento come un compleanno o un matrimonio, è il prodotto perfetto da trovare nella tua catena preferita!

4.7/5 - (3 votes)