Folla da Lidl per questa tavola di cottura portatile ad induzione a prezzi convenienti!

Da Lidl, scopri questo piano cottura a induzione con comandi touch, venduto a meno di 40 euro per realizzare deliziosi piatti!

Le offerte ti aspettano ancora all’angolo dell’estate da Lidl. Scopri questo piano cottura a induzione ultra performante, venduto a un prezzo super attraente per tutti i budget!

Scegli Lidl per trascorrere l’estate migliore!

Cosa ci riserva Lidl per questa estate 2023? In questa stagione, sfrutta le buone occasioni da trovare presso il tuo discount di fiducia. L’attesa stagione estiva è finalmente tornata.

E questo mese di luglio non dovrebbe essere da meno. Senza contare che i saldi sono ancora attivi! Ad esempio, per partire in un pic-nic senza preoccupazioni, concediti questo cestino refrigerato che mantiene i tuoi alimenti alla giusta temperatura.

Le migliori occasioni per la stagione estiva dovrebbero presentarsi fino al ritorno a scuola. Si parla anche di questo ombrellone da spiaggia, che ha uno schermo pratico per proteggerti dalle tempeste di sabbia!

Prodotti per la casa, le vacanze o il giardino… Il discount non smette di proporre riferimenti allettanti per trascorrere un’estate perfetta e senza vincoli.

Il marchio della grande distribuzione pensa anche agli stomaci più golosi. Il periodo di caldo attuale ci fa venire voglia di riempire i nostri freezer di buon gelato!

Approfitta delle promozioni da Lidl per rifornirti di gelati e sorbetti per rinfrescarti! Ce n’è per tutti i gusti. Come ad esempio questa scatola di Buon Gelati al gusto fragola/vaniglia a 3,49 € per otto gelati.

E le occasioni non finiscono qui. Mentre hai ancora la testa in vacanza, Lidl pensa anche e già al ritorno a scuola. Soprattutto a quello degli studenti che si installeranno presto nella loro nuova sistemazione.

Un piano cottura compatto e a basso prezzo

Per molti, è imperativo pensare all’equipaggiamento. Ma la sfida è ardua quando si ha un budget limitato…

Ma per fortuna, c’è Lidl e le sue offerte! Invita nella tua cucina questa piastra a induzione portatile dalle prestazioni sorprendenti.

Potente ed estetica, trasformerà la tua cucina in un ambiente professionale per realizzare deliziosi piatti. Con i suoi 2200 W e i suoi 10 livelli di temperatura regolabili, cuoce e rosola gli alimenti in un tempo record.

Questo modello di Lidl ha una gamma di temperatura che oscilla tra i 60 e i 240°C. Con esso, sarai in grado di controllare la cottura della pasta o del tuo hamburger alla perfezione.

Resistente ai graffi e facile da pulire grazie alla sua superficie in vetroceramica, questo piano cottura si controlla tramite un pannello di controllo completamente touch.

È in grado di fare praticamente tutto. Riscaldare/mantenere caldo, fare stufare, friggere, bollire… Puoi chiedere tutto a lui. Inoltre, con le sue dimensioni ridotte di 31 × 27 cm, si adatta ovunque.

Il suo prezzo è inferiore a 40 euro

Anche su un tavolino o un piano di lavoro piccolo. Apprezzerai esporre agli occhi di tutti questa bella piastra a induzione SilverCrest dal design curato che tutti ti invidieranno!

Quest’ultima dovrebbe anche conquistarti per il suo prezzo. Trova infatti questo modello sullo shop online di Lidl al piccolo prezzo di 39,99 €.

È ancora un’occasione per dare un altro punto a favore di Lidl e delle sue sempre più sensazionali promozioni che coccolano quotidianamente il nostro potere d’acquisto!

