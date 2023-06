Folla da Lidl per questa nuovissima poltrona da giardino perfetta per quest’estate!

Una sedia da giardino è sempre molto piacevole per passare un buon momento! Lidl ti offre una a un prezzo molto ragionevole!

Per rilassarti nel modo giusto è molto importante avere una buona sedia da giardino. Lì trascorri un momento piacevole. Buona notizia, l’azienda Lidl ti svela una novità a un prezzo vantaggioso!

Novità per il giardino

L’estate è finalmente qui per la grande felicità dei francesi. Questo periodo è favorevole al relax, al riposo e alle giornate rilassanti che favoriscono la salute mentale.

Per trascorrere un bel momento nel tuo giardino questa estate, è necessario essere ben attrezzati! Infatti, molti francesi investono in barbecue per trascorrere delle piacevoli serate tra amici.

Ci sono anche coloro che risparmiano di più per investire in una piscina. Questo non è trascurabile perché queste estati sono particolarmente calde. E promettono di esserlo ancora di più negli anni a venire. Da Carrefour, Leclerc o Lidl, hai diverse scelte!

Parlando di Lidl, l’azienda ti propone una borsa termica che può contenere fino a 29 litri e che costa solo 59,99 €. Ci sono anche tende a basso costo che sfidano ogni concorrenza.

Senza dimenticare le sedie a sdraio per riposarti come si deve all’esterno! Ad esempio questa settimana puoi trovare una sedia a sdraio gonfiabile per goderti la spiaggia o la piscina. Ma anche una sedia a sdraio a un prezzo molto ragionevole.

Si ripiega abbastanza facilmente per poterlo usare come sdraio, con un effetto imbottito. Il materasso è gonfiabile! Quindi è molto piacevole per la schiena. C’è anche un design con braccioli. Ecco quindi un prodotto molto completo con due patch adesivi in caso di perdita d’aria. Costa solo 13,99 euro da Lidl.

Di più ancora! Lidl ha anche messo in vendita una sedia ideale per rilassarsi durante i tuoi momenti all’aria aperta sotto il sole. Si tratta quindi di un modello dal design unico che renderà il tuo giardino più bello.

Una nuova sedia da Lidl

Una cosa è certa, Lidl è determinato a farti passare dei bei momenti questa estate. Ecco perché l’azienda ha messo in vendita una sedia da giardino indispensabile per i bei giorni.

È molto utile per fare un pisolino o per restare al telefono sotto il sole. Se questa sedia Lidl sta avendo tanto successo, è perché ha un sistema che la rende versatile. Ci sono diverse posizioni diverse. Puoi quindi essere a pancia in giù, sdraiato, seduto, dritto. In tutto ci sono quindi 6 posizioni!

Questa sedia non è pesante! Puoi quindi trasportarla ovunque tu voglia. Lidl ha davvero colpito duro con questa chicca! Perché oltre ad avere un design moderno e discreto, è anche e soprattutto molto confortevole.

Parliamo ora del prezzo! Un tale modello costa solo 59,99 €! Un affare molto buono rispetto alla concorrenza! Infatti, questo tipo di prodotto di solito ha un prezzo di 70 euro, anche durante i saldi!

Ancora una volta, Lidl ha colpito duro con questo modello molto piacevole che rischia di andare esaurito! Quindi non esitare a recarti in negozio per acquistarlo al più presto. O visita il sito di Lidl!

