Folla da Lidl per questa macchina vintage per preparare un ottimo caffè!

Nel suo catalogo, Lidl propone una macchina da caffè per diventare un vero barista a casa. Il tutto a meno di 80 euro!

Se sognate di avere a casa una macchina da caffè da professionista, questa novità di Lidl potrebbe piacervi molto! L’azienda propone una macchina da caffè espresso dal look retrò e ultra performante a un prezzo minimo. Vi diciamo tutto dal principio alla fine!

Una cucina ben attrezzata con Lidl

Più che un semplice supermercato, Lidl è oggi un vero punto di riferimento per i fans dei buoni affari. Infatti, il marchio si diversifica costantemente e propone oggi centinaia di prodotti piuttosto sorprendenti!

Il discount ha ormai tutto per competere con i più grandi. Si lancia su numerosi mercati e propone accessori, mobili, abbigliamento e persino viaggi. Incredibile, no?

Quest’inverno, Lidl ha deciso di colpire molto forte con una nuova gamma di prodotti SilverCrest. Infatti, l’azienda propone decine di attrezzature per la cucina ad un prezzo ultra economico. Se il vostro buon proposito è di mettervi ai fornelli, allora sicuramente troverete quello che fa per voi!

Pochi giorni fa, Lidl ha fatto il buzz grazie alla sua frittura ad aria di cui tutti parlano in questo momento. Ma non è tutto! Il supermercato continua a stupirci e presenta questa volta una macchina da caffè degna dei migliori ristoranti!

Una macchina da professionista a un prezzo minimo

Oggi esistono centinaia di macchine per caffè per preparare ottimi caffè a casa. Infatti, è difficile non notare il successo delle macchine a capsule che hanno trovato il loro posto in molte cucine.

Inoltre, ci sono molte tecniche per gustare i complessi aromi del caffè a casa. Le macchine a pressione sono ideali per garantire una degustazione ottimale del prodotto. Tuttavia, queste macchine sono spesso molto costose e rappresentano un vero budget!

Se siete grandi amanti del caffè e volete preparare i vostri espressi come un vero barista, Lidl ha pensato a voi! Infatti, l’azienda tedesca ha deciso di creare la propria macchina da caffè a pressione a un prezzo incredibile!

Lidl schiaccia i grandi marchi e propone la sua macchina da caffè SilverCrest al prezzo di 79,99 euro. E tenetevi forte, perché questa non ha nulla da invidiare alle macchine da professionisti!

Questa macchina da caffè ha una pressione di 15 bar per ottenere degli espressi cremosi e un aroma perfetto. Vi indica inoltre il livello dell’acqua e ha un bacino di scarico rimovibile.

Per coronare il tutto, la macchina Lidl ha anche l’accessorio che tutti sognano per dei caffè da professionista! Infatti, ha il celebre tubo a vapore ad alta pressione e il montalatte. Potrete quindi creare degli incredibili cappuccini come nei migliori bar.

Un tocco retrò per la vostra cucina

Avete capito bene, Lidl propone oggi il miglior affare della settimana con questa macchina a prezzo stracciato. E in più, questa ha anche un design unico per abbellire la vostra cucina!

Questo accessorio ricorda le celebri macchine da caffè degli anni ’80. Assomiglia a tutte le macchine che si potevano vedere nei bar e nelle brasserie dell’epoca.

Oltre ad essere ultra performante, questa novità Lidl sarà quindi perfetta per aggiungere un tocco retrò in tutte le cucine. Sostituirà a meraviglia la vostra vecchia macchina a capsule e darà uno stile autentico al vostro interno!

Se volete gustare la vostra bevanda preferita nel modo migliore, sapete quindi cosa fare! Ma attenzione! Questo indispensabile rischia di essere vittima del suo successo!

5/5 - (10 votes)