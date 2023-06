Folla da Lidl per questa macchina per waffle e panini 3 in 1 a meno di 20 euro!

Folla da Lidl per questa macchina per waffle e panini 3 in...

L’affare del mese è attualmente chez Lidl con questo apparecchio 3 in 1 per fare waffle, e molto altro ancora!

Amate il fooding in tutte le sue forme? Da Lidl, scoprite questo apparecchio per waffle che vi sorprenderà. Le sue prestazioni sono molteplici, ma il prezzo è davvero piccolo!

Un mese pieno di occasioni per il vostro denaro vi aspetta da Lidl

Cosa c’è di bello da Lidl questo mese di febbraio? Da inizio anno, il discount non smette di rendere felici i suoi clienti con offerte che non si trovano altrove.

Proprio questa settimana, il negozio ci ha ancora stupito con il suo incredibile apparecchio che mette fine ai dolori muscolari per meno di 20 euro. A questo prezzo, salutate le crampi dopo lo sport o le tensioni nel collo che possono verificarsi dopo il lavoro!

E non è l’unica buona sorpresa che ti aspetta in negozio. Infatti, Lidl si impegna da diversi giorni a combattere efficacemente l’aumento dei prezzi.

Il marchio ha presentato il suo paniere anti-inflazione che ha già avuto un grande successo. I budget stretti possono trovare in esso più di 50 prodotti per la vita quotidiana a prezzi bloccati. Oltre a prodotti bio perfetti per prendersi cura della propria salute.

Questo è un vero vantaggio per continuare a consumare senza dover stringere la cinghia. E soprattutto, è sempre più euro risparmiati sulla bolletta della spesa per fare acquisti di piacere.

Il piacere di regalare, lo conoscerete anche questo mese con Lidl che vi riserva belle idee regalo per San Valentino. Se avete deciso di viziare la vostra metà, pensate di passare dal negozio per questo giorno così speciale.

Anche per l’elettrodomestico, c’è qualcosa da scoprire a febbraio. Dopo l’apparecchio indispensabile per la Chandeleur, il discount ci invita a fare shopping per fare i waffle!

Un apparecchio 3 in 1 che vi delizierà

Croccanti, dorate e morbide… le waffle sono molto richieste dagli golosi. E niente di meglio che farle a casa per goderne! Ma è necessario avere a casa un apparecchio che permetta di realizzarle.

Da Lidl, questa macchina esiste. Ed è anche attualmente in vendita a un prezzo molto basso. Questa apparecchio SILVERCREST con una potenza di 700 W, vi stupirà per le sue capacità.

Perché con esso, potrete soprattutto realizzare più di waffle. Consente anche di fare croque-monsieur. E ha persino una funzione grill per grigliare carni, pesci e verdure.

È quindi un prodotto 3 in 1 che Lidl vi propone di acquistare per meno di 20 euro. Dotato di piastre in alluminio con rivestimento antiaderente ILAG®, si pulisce in un baleno.

La sua facilità d’uso e il suo prezzo fanno l’unanimità

I clienti che lo possiedono già a casa loro ne sono più che soddisfatti. “Grazie alle pratiche piastre rimovibili, questa macchina è un apparecchio universale da non perdere”, testimonia questo acquirente.

“L’apparecchio risponde a tutte le aspettative!”, afferma un altro acquirente conquistato. Non c’è dubbio, questa macchina multifunzione venduta da Lidl è una di quelle che deve rapidamente farsi spazio nella vostra cucina.

Soprattutto che il suo prezzo non è l’ultima delle belle sorprese per il vostro potere di acquisto. Possedere questa macchina per waffle, sandwich e grigliate costa solo 19,99 euro.

