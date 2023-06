Folla da Lidl per questa caffettiera portatile che funziona senza elettricità!

Per preparare del caffè caldo ovunque, scopri questa macchina autonoma che non ha bisogno di essere collegata per funzionare.

Per avere del caffè caldo sempre con te, Lidl ha creato l’apparecchio definitivo. Scopri questa caffettiera autonoma che ti stupirà per le sue competenze. E anche per il suo prezzo mini. Ti diciamo di più…

Approfitta di un nuovo mese di offerte con Lidl

Non passa un giorno da Lidl senza che la clientela possa approfittare di una buona affare. Dopo un primo mese di gennaio ricco di sorprese, l’azienda vuole ancora farti risparmiare durante tutto l’anno.

E la sfida è piuttosto ben avviata. Mentre l’inverno continua ad accompagnare con le sue temperature glaciali, Lidl svela i migliori prodotti per riscaldarci.

Come con questo riscaldatore soffiante SilverCrest, ideale per riscaldare una piccola stanza. Durante il periodo più freddo dell’anno, è anche importante rafforzare il nostro sistema immunitario.

Perché ci protegge dalle malattie invernali, è importante prenderne cura mangiando in modo sano. Non esitare quindi a puntare sui succhi di frutta e verdura che sono pieni di vitamine!

Per consumarli il più freschi possibile, investi subito in questo estrattore di succo Lidl venduto a meno di 50 euro. Questo apparecchio diventerà uno di quelli che amerai di più usare in cucina.

Come questa friggitrice ultra-high tech che sta attualmente riscuotendo un grande successo tra i fan dell’azienda. Questa ti permette di friggere tutti i tuoi alimenti senza utilizzare troppo grasso. Ancora un punto a favore della tua salute. E questo, senza rinunciare a qualche piccolo piacere!

Quello che fa sempre piacere anche quando lo si consuma, è il caffè! Indispensabile per alcuni che non possono iniziare una giornata senza di lui, il caffè è un vero compagno delle nostre cene. O dei nostri break durante il lavoro!

Una macchina da caffè 100% autonoma

Ma non sempre è facile consumarlo ovunque. Specialmente quando non si dispone di una presa per collegare una macchina! Se ti trovi su un cantiere, in mezzo alla natura o ancora a pescare, è impossibile prepararsi un buon caffè caldo.

Ma questo era prima! Perché con questa macchina da caffè senza fili Parkside, potrai gustare la tua bevanda preferita ovunque. Funzionando a batteria, questo apparecchio non ha bisogno di essere collegato alla presa di corrente.

Totamente autonoma, può funzionare così per diverse ore senza avere problemi. Quando il livello di carica è al massimo, questa macchina da caffè con una potenza di 20 volt può realizzare fino a 4 tazze da 150 ml ciascuna.

Ricorda solamente di ricaricare ogni volta il serbatoio d’acqua rimovibile da 240 ml. Accompagnata dalla sua tazza assortita in acciaio inossidabile, questa caffettiera funziona sia con il caffè macinato che con le capsule.

Un prezzo piccolo ma prezioso

Senza dubbio, questo prodotto venduto da Lidl avrà un grande successo. Già è così per chi lo ha comprato. “È molto pratico per i cantieri. Molto facile da trasportare anche”, testimonia questo cliente.

Sul sito di Lidl.it, altri commenti sono sulla stessa linea. “La macchina del caffè è molto resistente. Come tutto ciò che riguarda Parkside”, nota questo utente. Ecco quindi degli argomenti che non possono che convincerti.

Questo prodotto venduto da Lidl ti convincerà anche con il prezzo. Per avere questa macchina da caffè, potrai spendere meno di 50 euro.

