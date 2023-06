Folla da Lidl per l’accessorio perfetto per fare un picnic quest’estate e avere sempre il cibo fresco!

Folla da Lidl per l’accessorio perfetto per fare un picnic quest’estate e...

Per organizzare pasti all’aperto, scopri subito questa offerta di Lidl che ti renderà la vita più facile!

Quest’estate, approfitta del bel tempo per pranzare all’aperto. Per portare facilmente tutti i tuoi cibi, Lidl presenta la sua borsa termica, dotata di un’idea geniale! Ti raccontiamo di più.

Lidl ti riserva una nuova stagione piena di offerte vantaggiose

Attesa da molto tempo, la stagione estiva è finalmente tornata. E insieme al ritorno del bel tempo, arrivano anche tantissime novità da Lidl.

Se sei abituato a fare la spesa dal discount, sai già che il marchio riserva sempre il meglio per la sua clientela. Ma non mancherai di rimanere sorpreso…

Perché offerte come quelle che ti riserva Lidl non si trovano da nessun’altra parte! Come ad esempio la possibilità di trasformare la doccia del tuo bagno in una vera e propria spa! E tutto questo a meno di 10 €.

Occasioni imperdibili per la casa, le tue vacanze o il tuo look… Una piccola sessione di shopping è d’obbligo presso il marchio per fare il pieno di novità a prezzi convenienti. Infatti, in negozio troverai tutto il necessario per trascorrere un’estate piacevole.

In questa stagione, proteggiti efficacemente dall’aumento delle temperature con le buone idee del discount. Fai in modo di non subire il caldo annunciato grazie a questo climatizzatore 3 in 1, il più economico sul mercato.

Se hai la fortuna di avere un balcone o un giardino, il discount ti propone anche di investire in alcuni articoli indispensabili per trascorrere una bella estate.

Pensiamo ad esempio a questa bella sedia da giardino per rilassarti al sole. Questa sedia ha diverse posizioni ed è dotata di comodi braccioli per migliorare il tuo comfort.

Con il ritorno della bella stagione arrivano anche le uscite all’aperto. Ovunque tu vada nelle prossime settimane, non partire senza questa astuta borsa termica venduta da Lidl.

Una borsa refrigerante e compartimentata

Ecco probabilmente l’idea migliore dell’estate svelata dal marchio. Scopri questa piccola borsa refrigerante ERNESTO® in cui conservare tutti i tuoi cibi per andare a fare un picnic.

Questa borsa zaino non è un semplice modello termico come se ne vedono ovunque. Ha qualcosa in più rispetto agli altri. Infatti, contiene delle scatole per conservare separatamente i tuoi alimenti.

Invece di mescolarsi nella borsa, saranno separati per evitare incidenti. Questa piccola e compatta borsa Lidl ospita quattro scatole per il pranzo assortite.

Inoltre, queste scatole sono compatibili con lavastoviglie e microonde. Sopportano temperature da -20 a 80 °C.

Impermeabili con chiusura a scatto, sono inoltre garantite senza bisfenolo A. I clienti del marchio che le possiedono non ne possono più fare a meno.

Un prezzo che ti farà impazzire

“Una borsa molto bella e pratica per una merenda o un pranzo”, testimonia una cliente sull’e-shop di Lidl. “È un ottimo prodotto. Risponde alle mie aspettative ed è perfetto per i picnic”, aggiunge un altro acquirente.

Questa borsa dalle dimensioni di 20,5 × 20 × 18 cm è molto apprezzata dalla clientela. E il motivo di questo successo, oltre al suo prezzo.

Per poter usufruire di questo prodotto con una tracolla rimovibile e regolabile, preparati a spendere 11,99 €. Quindi approfitta subito di questa ottima offerta da Lidl!

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

4.4/5 - (5 votes)