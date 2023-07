Folla da Lidl per l’accessorio indispensabile per il tuo estate per sdraiarti comodamente ovunque.

Mentre le periodo delle vacanze estive è alle porte, non mancano le occasioni per riunirsi all’aperto. Per godervi al massimo i vostri momenti all’aperto, in spiaggia o ai bordi della piscina, Lidl sta attualmente mettendo in vendita un accessorio stagionale atipico e pratico. È ovvio che questo articolo a prezzi imbattibili e con promesse di comfort farà impazzire gli acquirenti.

Il prodotto principale per sdraiarsi in ogni occasione

L’insegna del discount punta in alto per attirare i clienti nei suoi scaffali. Il prodotto si adatta al 100% alle circostanze che si preannunciano con le temperature torride e il pieno sole. Il cuscino gonfiabile Air Lounge di Lidl è un must-have da avere a portata di mano per potersi rilassare ovunque e con chiunque.

Questo pouf si presta benissimo a tutte le situazioni estive, ad esempio prendere il sole, sorseggiare un cocktail o fare un pisolino dopo pranzo. Basta prendere le giuste precauzioniper evitare i danni di una prolungata esposizione ai raggi UV. Per questo, procuratevi un ombrellone, un cappello o una crema solare con alto indice di protezione.

Non dovete preoccuparvi del montaggio. La mentalità delle vacanze implica dilasciar regnare la cool-attitude. Ed è tutto ciò che il cuscino gonfiabile Air Lounge vi fornisce. Non richiede alcun materiale aggiuntivo per essere montato correttamente. Basta un po’ di aria e soffio.

Il pouf al prezzo imbattibile

Lidl non propone solo prodotti di necessità essenziale per la vita quotidiana come cibo o bevande. Ogni stagione, il marchio rinnova le sue proposte in modo che siano in linea con i desideri e le aspettative dei consumatori.

Il cuscino gonfiabile Air Lounge è disponibile al prezzo di 17,99 €. Per renderlo ancora più pratico e portarlo ovunque in vacanza o a casa di amici, è venduto con una borsa per il trasporto. Ma Lidl non si ferma qui! La versatilità del pouf gonfiabile è garantita da un sistema di fissaggio che può essere realizzato attraverso la borsa per il trasporto. Basta riempirlo con una piccola quantità di sabbia o di un’altra sostanza simile.

Una volta posizionato, questo articolo si fa notare tanto per le sue dimensioni, quanto per il suo comfort e il suo colore. Rispettando i toni vivaci, si adatta perfettamente allo spirito estivo. Quando viene ripiegato, assume dimensioni compatte e pratiche.

Lidl: re degli affari del discount

Se desiderate rifornirvi di accessori indispensabili e pratici per trascorrere momenti all’aria aperta, potete facilmente consultare il catalogo del marchio. Tra set di stoviglie colorate in plastica, carrelli termici, ghirlande luminose solari o borse con cerniera, avete l’imbarazzo della scelta.