Folla da Lidl per la sua super trapano professionale dai colori del marchio e a prezzo mini!

Folla da Lidl per la sua super trapano professionale dai colori del...

L’offerta della settimana arriva giovedì 9 febbraio 2023 da Lidl con questo trapano senza fili dai colori accattivanti!

Sei un fan di Lidl e dei suoi prodotti atipici? Allora, questa settimana lasciati tentare da questo trapano che riprende i colori iconici dell’azienda. Non passerà inosservato nel tuo kit di attrezzi! Scopri di più…

Lidl si impegna a preservare il tuo budget

Cosa ti riserva Lidl questo mese nei suoi negozi? Da inizio anno, il discount continua ad offrire offerte che fanno bene al morale e al portafoglio.

Con l’aumento dei prezzi, molte famiglie hanno difficoltà a non preoccuparsi del fatto che i loro soldi volino in fumo. Fortunatamente, Lidl è qui per sostenere il tuo potere d’acquisto!

In questi giorni, l’azienda ha quindi deciso di rispondere favorevolmente alla richiesta del governo, creando il proprio cestino anti-inflazione. Si tratta di offrire ai consumatori “50 prodotti a prezzo fisso” per alleggerire la spesa della spesa.

Ma le offerte di Lidl non terminano qui. Per minimizzare le tue spese, il discount ti propone anche di risparmiare energia. Scopri quindi questo cuscino riscaldante comfy.

Poco esoso di elettricità, è un must-have per finire bene l’inverno. Lidl ha ancora molte altre buone idee come queste per il tuo budget, ma elencarle tutte qui richiederebbe troppo tempo…

Il meglio è quindi di visitare il sito dell’azienda o di recarti in negozio per scoprirle. Tuttavia, non resistiamo a parlarti dell’arrivo di questa settimana di “una fantastica opportunità per i bricoleurs”.

Annunciato in grande stile su Instagram, questo trapano avvitatore farà rumore. E con buona ragione! Perché non assomiglia a nessun altro modello che hai visto finora. Non mancherà di sorprenderti…

Un trapano nei colori del discount

Ti piacciono gli oggetti fuori dal comune? Allora, non finirai mai di sorprenderti con questo trapano senza fili Parkside. Completamente unico, questo strumento riprende i colori di Lidl.

Eh sì, si veste di giallo, rosso e blu per mostrare uno stile assolutamente iconoclasta! Una scelta coraggiosa da parte del produttore. Tuttavia, quest’ultimo non ha dimenticato di dotare il suo trapano di tutte le caratteristiche possibili per renderlo una macchina performante.

Perché questo ha un motore potente con doppia velocità di trasmissione. Ha anche una rapida serratura in metallo con blocco radiale e, in più, è sicura con la funzione di blocco automatico “spindle lock“.

Lo troverai facile da maneggiare grazie alla sua impugnatura ergonomica. Con essa, potrai realizzare tutti i tuoi piccoli e grandi lavori. Trapanare i fori e montare i mobili diventerà un gioco da ragazzi.

Sappiamo che l’azienda riserva sempre buone sorprese ai clienti. E questo trapano è sicuramente una di esse. Per averlo a casa tua, conta di spendere 59,99 €.

Venduto con il suo caricatore 2,4 A e la sua batteria 20 V 2 AH, ti sorprenderà con le sue prestazioni. Lo vuoi? Allora, affrettati a comprarlo. Perché saranno messi in commercio solo 20.000 esemplari!

