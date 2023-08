Folla da Lidl per la sua poltrona che si trasforma in sdraio!

Lidl ha abbassato il prezzo della sua poltrona che si trasforma in sdraio in pochi secondi!

Nel suo catalogo, Lidl non manca mai l’occasione di svelare prodotti adatti alla stagione. Per la gioia dei consumatori, l’azienda ha deciso di abbassare il prezzo di un articolo indispensabile per le tue vacanze.

Un prodotto emblematico per l’estate

Lidl ha catturato l’attenzione di tutti i suoi clienti con un nuovo prodotto che promette innovazione per il tuo esterno. Infatti, l’azienda tedesca ha deciso di lanciare una poltrona che si trasforma in sdraio. E tutto questo in pochi secondi.

È una sdraio ideale per godersi le giornate estive al sole nel comfort della propria casa. Il marchio Livarno Home è stato inserito tra i prodotti di punta del marchio.

E per una buona ragione, ha sette posizioni di seduta. Sappiate che questa sdraio è anche regolabile. Il che la rende ideale per rilassarsi o fare un pisolino. Inoltre, è possibile piegarla per risparmiare spazio quando non viene utilizzata.

È anche possibile spostarla da un luogo all’altro senza problemi poiché è molto leggera. È una sdraio Lidl disponibile in nero. Ha dimensioni di 58 x 110 x 80 cm (L x H x P). Mentre il suo peso è di 5,4 kg.

Si può notare che, come dettagliato da Lidl sul suo sito web, questo prodotto è realizzato con un telaio leggero in alluminio rivestito a polvere. E un meccanismo resistente alla corrosione, alle intemperie, ai raggi UV. Ma anche all’usura.

Lidl fa l’unanimità con la sua sdraio

Inoltre, grazie ai suoi materiali, sappiate che questa poltrona è molto facile da pulire. Protegge anche il pavimento grazie ai suoi piedini profilati antiscivolo. È il sogno di ogni amante del comfort.

Questo prodotto è molto confortevole e perfetto per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro o per fare un pisolino. Questa sdraio Lidl è anche ideale per leggere, guardare la televisione o prendere un caffè in giardino.

Basta tirare una leva per inclinare lo schienale e far allungare la parte inferiore per una giornata di riposo. Se hai deciso di includere questa poltrona nel tuo esterno, è il momento giusto per farlo.

Infatti, Lidl ha deciso di ridurre il prezzo di questa sdraio. Quest’ultima ha beneficiato di uno sconto del 16%. Ora, è passata da 59,99 euro a 49,99 euro.

Una cosa è certa, è un’opportunità da non perdere quest’estate se è ciò che stai cercando. Se la acquisti, il negozio offre una garanzia di tre anni.

Un articolo che ha tutto per piacere

Come abbiamo già precisato, la poltrona Lidl è una scelta perfetta per tutti coloro che cercano un mobile confortevole e versatile. È ideale per la casa, il giardino o la terrazza.

Per sfruttare al meglio questo prodotto, sappiate che ci sono alcune cose da mettere in atto per una vita più lunga. Bisogna pulire la poltrona, usando un panno umido con un po’ di sapone delicato.

Sappiate anche che questa poltrona promette una durata più lunga se potete prendervene cura assicurandovi di posizionarla in un luogo protetto dal sole e dalla pioggia. Questa poltrona Lidl è un ottimo investimento che durerà molti anni.

È un mobile confortevole, versatile e facile da pulire. Se stai cercando una nuova poltrona, questa potrebbe essere un’ottima scelta. Sappi inoltre che è disponibile sul sito web di Lidl.

