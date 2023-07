Folla da Lidl per il tubo da 8.99 euros che rende il tuo giardinaggio facile ed efficiento!

Il tubo da Lidl a soli 8.99 euro ha causato una vera e propria corsa nei negozi! Questo accessorio per il giardinaggio, conveniente ed efficiente, ha riscosso un incredibile successo tra i clienti. Il suo design pratico e la sua funzionalità rendono il lavoro in giardino più semplice e piacevole. Una novità irresistibile per gli amanti del verde che ha messo alla prova la pazienza dei più determinati nelle lunghe file!

Flessibilità e comfort grazie a Lidl: un sistema di irrigazione per tutti i giardini

L’assortimento di prodotti innovativi di Lidl continua a espandersi con l’ultimo arrivo, un sistema di irrigazione estremamente flessibile e comodo. Progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di giardino, questo dispositivo garantisce un’irrigazione uniforme grazie al suo sistema a 3 canali distribuiti uniformemente lungo tutta la lunghezza.

Inoltre, questo sistema di irrigazione offre un ulteriore grado di personalizzazione, poiché può essere ridotto individualmente per soddisfare le esigenze specifiche del tuo giardino. È inoltre compatibile con tutti i standard di tubi da giardino da 13 mm (½).

Resistente a tutte le stagioni, il sistema di irrigazione Lidl si distingue

Il sistema di irrigazione di Lidl non solo offre una notevole flessibilità e facilità d’uso, ma è anche progettato per resistere in tutte le stagioni. Il prodotto è resistente alle intemperie, ai raggi UV e può funzionare a temperature che variano da -10 a +50 °C.

Realizzato in plastica resistente, garantisce una durata nel tempo, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Con Lidl, irrigazione di qualità a un piccolo prezzo

Oltre alla sua versatilità e durabilità, il sistema di irrigazione di Lidl è offerto a un prezzo accessibile. Il dispositivo, con tutti i suoi accessori inclusi, è disponibile al sorprendente prezzo di 8,99€.

Pressione di esercizio: minimo 2 bar a massimo 4 bar

Sistema di connessione: 13 mm (½)

È importante notare che questo sistema di irrigazione deve essere utilizzato solo all’esterno e non è adatto per l’acqua potabile. Può essere utilizzato solo in combinazione con un normale tubo da giardino e rubinetti corrispondenti (non forniti).

In conclusione, il sistema di irrigazione Lidl è un prodotto impressionante che offre flessibilità, resistenza a tutte le stagioni e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Al prezzo di 8,99€, rappresenta un investimento intelligente per tutti gli appassionati di giardinaggio.

