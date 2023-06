Folla da Lidl per il suo ventilatore connesso per rimanere freschi tutto l’estate!

Folla da Lidl per il suo ventilatore connesso per rimanere freschi tutto...

Nel suo nuovo catalogo, Lidl propone un ventilatore connesso estremamente pratico per affrontare l’aumento delle temperature. Te lo mostriamo!

Lidl continua a semplificarci la vita quest’estate! Il marchio ha appena lanciato un ventilatore di nuova generazione. Questo può essere controllato a distanza tramite smartphone. Gli internauti ne sono già dipendenti! Ti diciamo tutto da A a Z!

Le offerte estive da Lidl

C’è ancora qualcosa di nuovo da Lidl! Come ogni settimana, il marchio propone nuove tematiche nei suoi cataloghi per soddisfare i desideri dei suoi clienti. Il marchio immagina prodotti innovativi e molto pratici in base a ogni periodo dell’anno.

Con l’arrivo dell’estate, Lidl ci fa felici con gli essenziali per godersi le vacanze. Infatti, il marchio ha tutto l’occorrente per partire al sole o godersi il proprio giardino.

Qualche giorno fa, il negozio ha fatto tremore sul web con il suo cestino da picnic o i suoi prodotti anti-zanzare. Ha anche convinto tutti con il suo super divano gonfiabile per godersi la piscina. Niente male, vero?

Ma attenzione! Lidl non si ferma qui e si interessa ora a un altro problema che tutti affrontiamo in estate. Ha appena lanciato accessori molto pratici per affrontare il caldo e restare freschi in casa.

Un ventilatore intelligente

Se non hai i mezzi per investire in un climatizzatore o in un ventilatore di una grande marca, Lidl ha una soluzione per te! Infatti, il marchio ha appena lanciato il suo ventilatore intelligente a un prezzo conveniente. E questo ha tutte le caratteristiche per diventare il tuo migliore alleato dell’estate!

Questo ventilatore ha una piccola particolarità. Può essere collegato al wifi e può essere controllato a distanza tramite smartphone. Questo significa che potrai avviarlo appena prima di tornare a casa. Un’opzione piuttosto pratica per evitare di morire di caldo dopo il lavoro.

Questo accessorio funziona grazie a un’applicazione molto facile da usare. Potrai anche selezionare un timer o la potenza desiderata sul tuo telefono. Potrai quindi adattare l’utilizzo nel corso delle ore. Un modo per risparmiare energia.

Questo ventilatore Lidl funziona anche in modo tradizionale senza uno smartphone. Rimane quindi alla portata di tutti! Viene infatti fornito con un piccolo telecomando per coloro che non vogliono utilizzare l’opzione Smart.

Oltre ad essere molto pratico, questo accessorio Lidl è estremamente efficace contro il caldo. Può rinfrescare una stanza in pochi minuti grazie alla sua potenza di 50W. Con questo, puoi essere sicuro di non sentire gli effetti dell’ondata di calore in casa!

Un best-seller da acquistare urgentemente

Lidl ha deciso di rendere i ventilatori connessi accessibili a tutti. Infatti, il marchio offre un prezzo imbattibile per questo essenziale dell’estate e sfida i più grandi marchi.

Se desideri investire in un buon ventilatore quest’estate senza spendere una fortuna, questa alternativa è perfetta per te! Questa novità è disponibile al prezzo di 69,99 euro. Un prezzo incredibile rispetto ad altri marchi come Dyson.

Ancora una volta, Lidl colpisce molto forte e offre un prodotto di alta qualità ai suoi clienti. Gli internauti sono già numerosi a precipitarsi in negozio per approfittarne. Ti consigliamo quindi di fare presto se ti interessa. Perché questo must-have rischia di essere presto esaurito! Avviso agli appassionati!

