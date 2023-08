Folla da Lidl per il suo lettino gonfiabile da spiaggia con cui è possibile fare il bagno!

Folla da Lidl per il suo lettino gonfiabile da spiaggia con cui...

Quest’estate, non andare a fare il bagno senza questo accessorio perfetto venduto da Lidl a meno di 13 euro. Lo adorerai!

Amerai ancora di più il marchio Lidl! Quest’estate, vai in spiaggia con questo lettino gonfiabile che ti permette di rilassarti lasciandoti cullare dall’acqua. Lo adori già!

I tuoi acquisti sempre ottimizzati da Lidl

Conosciuto come un indirizzo in cui i prezzi bassi comandano, Lidl riserva ancora belle sorprese in questi giorni ai suoi clienti. Per aumentare il tuo potere d’acquisto, il marchio offre occasioni vantaggiose.

Il discount continuerà a rendere felici i clienti nei prossimi giorni con le sue nuove arrivi. Da Lidl, c’è sempre una buona ragione per venire a fare shopping.

È attualmente il momento giusto, ad esempio, per aggiornare il tuo guardaroba estivo. L’azienda ti propone di trovare queste tuniche colorate o ancora abiti da notte glamour per arricchire il tuo guardaroba.

Dopo essere arrivata in ritardo, la stagione estiva è ancora qui per un po’ E insieme al ritorno del bel tempo, arrivano in abbondanza nuove novità da Lidl. Alcuni clienti si sono già precipitati su di esse.

Come questo barbecue elettrico che ti consente di goderti le grigliate, anche se non hai spazio all’aperto. Puoi infatti far funzionare questo apparecchio a casa tua, senza carbone. Buonissime le spiedini che ne otterrai!

Quando si dice “estate”, si dice anche e soprattutto vacanze. Se parti per il mese di agosto, pensa a comprare alcuni elementi indispensabili da Lidl.

Come questa tenda da campeggio, che non ha nulla da invidiare a quelle che si possono trovare da un noto fornitore di attrezzature… Questo modello ha infatti tutto ciò che desideri e ti darà piena soddisfazione.

Lidl ti invita anche a provare questi ombrelloni da spiaggia. Come questo modello con protezioni laterali che ti evita le raffiche di vento.

Un materasso due in uno

Se hai intenzione di fare il bagno, il discount ha qualcosa anche per te. Scopri sul sito online dell’azienda questo materasso gonfiabile per riposarti sull’acqua.

Lasciati prima sedurre dal suo bell’aspetto con il suo sfondo blu. Puoi usarlo nel modo che preferisci. Può essere utilizzato nell’acqua, ma anche sulla terraferma come sedia da giardino.

È un vero accessorio versatile che offre grande comfort. Puoi infatti aprirlo completamente per farne un lettino. Ma puoi anche piegarlo a metà per farne una poltrona.

Questo modello ha braccioli e un poggiatesta per un comfort ottimale in posizione seduta o sdraiata. Per evitare che si sgonfi, è dotato di quattro camere d’aria con valvole di sicurezza.

In posizione lettino, questo lettino ha dimensioni di 170 × 80 × 59 cm. In posizione poltrona, le dimensioni sono di 80 × 80 × 85 cm.

Un prezzo che non supera i 12 euro

I clienti di Lidl che lo possiedono già ne sono più che soddisfatti. “Ho comprato la piscina per mio nipote 4 anni fa, ne è assolutamente soddisfatto”, testimonia un’acquirente.

“Perché è molto leggero e ideale per la spiaggia e il campeggio”, approva un altro cliente. Per possedere questo bell’oggetto estivo, non devi spendere una fortuna da Lidl.

Questo materasso/poltrona costa solo 12,99 €. È un vero affare per i piccoli budget che saranno ancora soddisfatti di aver fatto un buon affare presso il discount.

4.5/5 - (4 votes)