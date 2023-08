Folla da Lidl per il suo carrello pieghevole che permette di riporre tutto senza occupare spazio!

Nel suo nuovo catalogo, Lidl propone un carrello molto versatile che ti permetterà di organizzare e trasportare tutte le tue cose!

Ecco una novità da non perdere assolutamente da Lidl! L’azienda ha appena lanciato un carrello rivoluzionario per organizzare i tuoi oggetti e guadagnare spazio in casa. Scopri questo accessorio indispensabile per i fai-da-te o i giardinieri!

Un’azienda che non conosce la crisi

I francesi sono sempre più attenti al loro budget in questo periodo di inflazione. Infatti, i consumatori prestano molta attenzione al loro portafoglio, soprattutto durante la spesa. Si rivolgono quindi a catene di sconto per risparmiare qualche soldo.

Il negozio Lidl sta avendo un enorme successo dall’inizio del 2023. Il marchio sta battendo tutti i record di vendite e sta attirando sempre più clienti. Il motivo? I suoi prezzi molto bassi e la sua ampia scelta di prodotti lifestyle.

Forse non lo sai, ma Lidl offre ora una vasta selezione di accessori per arredare la casa. Arredamento, elettrodomestici e anche bricolage… il negozio si sta imponendo sul mercato con le sue numerose creazioni.

Lidl non esita a prendere spunto dalle ultime tendenze per vendere gli accessori più desiderati del momento. Puoi trovare un orologio smart ispirato ad Apple, o anche una mini console di giochi portatile a prezzi convenienti. Niente male, vero?

Questa settimana, il negozio ha fatto tremare il web commercializzando un carrello ultra pratico per il riordino in casa.

Un carrello indispensabile per il giardino o il garage

Il tuo garage sta iniziando ad essere invaso dai tuoi attrezzi e dal tuo disordine? Non sai più dove mettere i tuoi accessori da giardino? Niente paura, Lidl ha pensato alla soluzione migliore per te.

Il supermercato ha appena lanciato un carrello a ruote che ti permetterà di fare un po’ di ordine prima del ritorno a scuola. Questo carrello di stoccaggio e trasporto ha molti vantaggi.

Innanzitutto, ha un cassetto rettangolare di 45 x 9,5 x 43 cm. Una superficie sufficientemente grande per conservare molti oggetti.

Questo carrello Lidl è anche dotato di una maniglia telescopica estensibile e di 2 ruote posteriori. Questi 2 accessori ti permettono di trasportare le tue cose da un capo all’altro della casa senza sforzo.

Un altro punto positivo: il carrello Lidl ha una resistenza imbattibile. Puoi caricarlo fino a 35 kg. Puoi quindi riporre attrezzi o oggetti pesanti senza problemi.

Questo prodotto è ideale per chi vuole riporre attrezzi da giardino o accessori da bricolage. Ti permette di tenere tutto a portata di mano e di trasportare tutto senza sforzo.

Un best seller Lidl a prezzo scontato

Ancora una volta, Lidl colpisce duro e propone un prodotto versatile che risponde alle esigenze di tutti. L’azienda offre anche un prezzo molto conveniente per renderlo accessibile a tutti.

I carrelli telescopici spesso costano una fortuna nei negozi specializzati. Ecco perché Lidl ha deciso di sacrificare il suo prezzo e di offrirlo a soli 27,99 euro. Allettante, vero?

Come sempre, il supermercato offre anche una garanzia di 3 anni. Un segno di qualità considerevole che ha convinto molti internauti.

Questo carrello Lidl è già diventato uno dei best-seller della settimana. Rimane in cima alle vendite e diventa un must-have da acquistare urgentemente negli scaffali del discount. Sai cosa devi fare!

